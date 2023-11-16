США наклали санкції на перевізників російської нафти

США продовжать накладати обмеження на компанії та судна, які сприяють ухиленню від цінової стелі на російську нафту

Нові санкції США стосуються трьох зареєстрованих в Об’єднаних Арабських Еміратах компаній

Міністерство фінансів США в четвер оголосило про санкції проти трьох юридичних осіб і заблокувало три нафтові танкери, які перевозили російську нафту в порушення встановленої стелі цін у 60 дол. за барель. Про це повідомляє пресслужба американського Мінфіну.

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Нові санкції США стосуються трьох зареєстрованих в Об’єднаних Арабських Еміратах компаній – Kazan Shipping, Progress Shipping і Gallion Navigation, які володіють танкерами «Казань», «Ліговський проспект» і NS Century відповідно.

Зазначається, що ці танкери здійснювали експорт російської нафти за ціною понад 60 доларів за барель після того, як стеля ціни набула чинності, причому користувались послугами компаній зі США.

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Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо наголосив, США продовжать накладати обмеження на компанії та судна, які сприяють ухиленню від цінової стелі на російську нафту.

Нагадаємо, в грудні 2022 року «Група семи», Європейський Союз та Австралія ввели обмеження на експорт російської нафти морським транспортом на рівні 60 дол. за барель. Вона забороняє західним компаніям транспортувати, страхувати й платити за нафту, продану за ціною, вищою за цю межу.

Але цьогорічне зростання світових цін на нафту призвело до того, що значна частина нафти з РФ торгується за вищою за 60 дол. ціною, що фактично нівелює ефект західних санкцій.

До слова, триває 631-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Протягом доби відбулось 62 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав дев'ять ракетних та 31 авіаційний ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА.