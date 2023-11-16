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США наклали санкції на перевізників російської нафти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США наклали санкції на перевізників російської нафти
США продовжать накладати обмеження на компанії та судна, які сприяють ухиленню від цінової стелі на російську нафту
фото ілюстративне

Нові санкції США стосуються трьох зареєстрованих в Об’єднаних Арабських Еміратах компаній

Міністерство фінансів США в четвер оголосило про санкції проти трьох юридичних осіб і заблокувало три нафтові танкери, які перевозили російську нафту в порушення встановленої стелі цін у 60 дол. за барель. Про це повідомляє пресслужба американського Мінфіну.

Нові санкції США стосуються трьох зареєстрованих в Об’єднаних Арабських Еміратах компаній – Kazan Shipping, Progress Shipping і Gallion Navigation, які володіють танкерами «Казань», «Ліговський проспект» і NS Century відповідно.

Зазначається, що ці танкери здійснювали експорт російської нафти за ціною понад 60 доларів за барель після того, як стеля ціни набула чинності, причому користувались послугами компаній зі США.

Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо наголосив, США продовжать накладати обмеження на компанії та судна, які сприяють ухиленню від цінової стелі на російську нафту.

Нагадаємо, в грудні 2022 року «Група семи», Європейський Союз та Австралія ввели обмеження на експорт російської нафти морським транспортом на рівні 60 дол. за барель. Вона забороняє західним компаніям транспортувати, страхувати й платити за нафту, продану за ціною, вищою за цю межу.

Але цьогорічне зростання світових цін на нафту призвело до того, що значна частина нафти з РФ торгується за вищою за 60 дол. ціною, що фактично нівелює ефект західних санкцій.

До слова, триває 631-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Протягом доби відбулось 62 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав дев'ять ракетних та 31 авіаційний ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА.

Теги: США Мінфін санкції

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