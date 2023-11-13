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The Telegraph розповів, навіщо Путін збирається балотуватися як самовисуванець

Ростислав Вонс
glavcom.ua
The Telegraph розповів, навіщо Путін збирається балотуватися як самовисуванець
Путін збирається балотуватися у президенти як самовисуванець, щоб підвищити авторитет «військового лідера»
фото з відкритих джерел

Аналітики кажуть, що Путін відчайдушно хоче, щоб його вважали одним із найвидатніших російських лідерів усіх часів

Російський диктатор Володимир Путін збирається балотуватися у президенти як самовисуванець, щоб підвищити авторитет «військового лідера». Тиран прагне провести кампанію, засновану на «гордості та впевненості та майбутньому». Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на Коммерсант.

71-річний Путін розійдеться з політичною партією «Єдина Росія» заради «консервативної» кампанії, заснованої на «гордості, впевненості та майбутньому».

«Формування ініціативної групи говорить про те, що він, швидше за все, піде на вибори як самовисуванець», – повідомляє видання з посиланням на джерела в адміністрації президента.

Путін балотувався як незалежний кандидат на президентських виборах 2018 року, але розглядав можливість балотуватися від своєї партії «Єдина Росія» в березні наступного року, як він це зробив у 2012 році.

Аналітики кажуть, що Путін відчайдушно хоче, щоб його вважали одним із найвидатніших російських лідерів усіх часів, і хоче, щоб вторгнення в Україну стало його коронним досягненням. Але коли у вересні кандидати від «Єдиної Росії» проводили агітацію на платформі війни, вони не отримали гарячої реакції виборців.

Доктор Стівен Холл, ад’юнкт-професор російської політики в Університеті Бата, сказав, що Єдина Росія стає дедалі не популярнішою, і це є ще одним фактором, що впливає на Путіна. «Складні вибори не повинні ускладнюватися жорнами «Єдиної Росії», – додав він.

Путін є президентом з 2000 року, за винятком періоду між 2008 і 2012 роками, коли він виконував обов'язки прем'єр-міністра, щоб відповідати конституційним вимогам.

Повномасштабне вторгнення в Україну в лютому минулого року він назвав боротьбою за виживання Росії.

Як зазначають журналісти, попри занепокоєння щодо популярності війни та скорочення російської економіки, Кремль, схоже, впевнений, що нова електронна система голосування може збільшити частку Путіна на виборах у 2018 році до 77%. Він заявив, що електронне голосування підвищує явку виборців, але аналітики вважають, що воно також може маніпулювати голосами.

Нагадаємо, Кремль розглядає варіанти складу ініціативної групи з висування Путіна у президенти, хоча сам він ще не оголосив про свою участь у виборах. 

Раніше ми повідомляли, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, уникатиме теми війни в Україні під час своєї передвиборчої кампанії 2024 року. Натомість він зосередиться на «стабільності Росії» та критиці Заходу.

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Теги: війна росія путін вибори в Росії

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