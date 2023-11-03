Головна Думки вголос Кирило Сазонов
search button user button menu button
Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Жалюгідне видовище. Росія перетворилась на країну-імпотента

glavcom.ua
Путін сьогодні перетворився на посміховисько
карикатура: Віктор Юхас

Список союзників Росії сьогодні викликає жалість і глузування

Учора президент Франції Емманюель Макрон прибув до Казахстану. Зустрівся з президентом Касимом-Жомартом Токаєвим і похвалив того за відмову бути «васалом будь-якої влади». Гарний хід цілком у східному стилі. Комплімент точно сподобався. Проїхали і забули? Зовсім ні. Дехто в Москві тупо і вперто продовжує вважати Казахстан своїм васалом і боржником.

Ви будете сміятися і легко вгадаєте – так, росія одразу ж висловила стурбованість. Сумна конячка з російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Захід намагається відтягнути від РФ «сусідів, друзів і союзників». Оскільки ось прямо зараз я не можу дати Лаврову шматочок цукру, спробую заспокоїти його на словах. Тпру, не переживай так за союзників. Ніхто не забере у вас Північну Корею, Еритрею або друзів із ХАМАСу.

Так, список союзників росії сьогодні викликає жалість і глузування. Тому що всі розповіді кремлівської пропаганди про союз із Китаєм – повна нісенітниця. Китай це велика і сильна країна. З впливом і статусом. А росія для Піднебесної ще один слабенький сусід. Щось середнє між слухняним васалом і їжею – як піде, такий сценарій і буде.

Колишні республіки СРСР? З Грузією, Україною та Молдовою військові конфлікти й окуповані території. Країни Балтії давно в НАТО і реагують на будь-які спроби наблизитися дуже агресивно. Азербайджан пішов дружити з Туреччиною. Вірменія розчарована зрадою Кремля і теж хоче дружити із Заходом. Середня Азія орієнтується на сильний Китай. Все?

З реальних союзників у Росії дійсно залишилися Еритрея і Північна Корея. З колишніх республік петляє і переляканий диктатор Лукашенко в Білорусі. Ненадійний. У принципі, у всіх зовнішньополітичних провалах росія сама винна. Своїм шовінізмом, блефом із посередніми картами і категоричним небажанням змінюватися і дорослішати. Сказано для нетямущих: «Не можеш любити – сиди і дружи».

Але дружити росія не вміє і не хоче. І намагається зображати полум'яну пристрасть з елементами насильства. Жалюгідне видовище у виконанні старезного імпотента...

Назва «П'ятдесят відтінків сірого» дуже підходить цій країні. Але виключно через колір...

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Сергій Лавров путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стаття Залужного для The Economist: оприлюднено повний переклад
Стаття Залужного для The Economist: оприлюднено повний переклад
Вчора, 14:11
Всі фейки росіян стосуються зброї
РФ готує інформаційну атаки проти міністра оборони України Умєрова – ГУР
27 жовтня, 19:32
Рупори Кремля обмінялися хамськими випадами щодо один одного
Російські пропагандисти стають жертвами Кремля
27 жовтня, 09:04
Фон дер Ляєн заявила, що криза на Близькому Сході впливає на внутрішню безпеку в ЄС
Криза на Близькому Сході: глава Єврокомісії зробила тривожну заяву щодо безпеки ЄС
27 жовтня, 07:38
У російській зброї та техніці нарахували 1057 іноземних компонентів, які виробили 155 компаній
Російські ракети містять іноземні компоненти. Єрмак надав докази (фото)
18 жовтня, 10:25
Результати виборів у Польщі, Нетаньяху поговорив з Путіним. Головне за 16 жовтня
Результати виборів у Польщі, Нетаньяху поговорив з Путіним. Головне за 16 жовтня
16 жовтня, 21:00
ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців, ЗСУ пошкодили корабель РФ. Головне за 12 жовтня
ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців, ЗСУ пошкодили корабель РФ. Головне за 12 жовтня
12 жовтня, 21:00
За словами Санду, у РФ був план щодо Молдови, підготовлений командою Пригожина
«Вагнерівці» планували переворот у Молдові – Санду
6 жовтня, 18:26
Росія хоче зробити чергову диверсі проти зерна з України
Британія розкрила підступний план Росії щодо нового зернового коридору
5 жовтня, 12:41

Кирило Сазонов

Жалюгідне видовище. Росія перетворилась на країну-імпотента
Жалюгідне видовище. Росія перетворилась на країну-імпотента
Штурм Авдіївки. Окупанти готують третю хвилю
Штурм Авдіївки. Окупанти готують третю хвилю
Смерть Путіна... знову
Смерть Путіна... знову
У США знову стрілянина. Що могло б виправити ситуацію
У США знову стрілянина. Що могло б виправити ситуацію
Перемир'я – найкращий варіант для Кремля?
Перемир'я – найкращий варіант для Кремля?
Диктатори і терористи не реагують на слова. Що ж із ними робити?
Диктатори і терористи не реагують на слова. Що ж із ними робити?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Розвідка повідомила, у якому стані перебуває Путін
37K
Демобілізація військових: Данілов розповів, коли можуть розглянути питання
29K
Житло, погода і світло: що дивує українську біженку у Норвегії
16K
У Кропивницькому пролунали вибухи
9672
Атака «шахедів» на Львівщину: Садовий повідомив деталі (оновлено)
9407
Європейці зіткнулися з несподіваною проблемою через війну в Україні

Новини

Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Сьогодні, 07:10
Атака на українські міста, схвалення пакету допомоги Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарність, місцями сильні пориви вітру: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 04:45
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Вчора, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:12

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту