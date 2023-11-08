Колаборанки-втікачі. Поліція повідомила про перші результати роботи з Європолом

Правоохоронцям вдалося розшукати колаборантку, яка втекла до Естонії після того, як Сили Оборони України звільнили місто

Співпраця українських правоохоронців із Європолом почала приносити перші результати у пошуку колаборантів-втікачів. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов

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Зокрема правоохоронцям вдалося розшукати колаборантку, яка втекла до Естонії після того, як Сили Оборони України звільнили місто.

«Перші результати роботи з Європолом – нам вже повідомляють про колаборантів-втікачів. Втекла з Куп’янська до Естонії після того, як Сили Оборони України звільнили місто. Влітку ж 2022 жінка активно агітувала за російську армію, закликала людей співпрацювати з агресором», – йдеться у повідомленні.

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«Росія тут назавжди» та інші ворожі лозунги куп’янчанка виголошувала публічно. «М знайшли достатньо доказів її провини та заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі. Та весь цей час разом з сином вона, виявляється була в Естонії. За інформацією наших іноземних колег, жінка насправді хотіла потрапити до РФ, але у сина не вистачило документів для перетину кордону. Тоді наша підозрювана «пересиділа» в Естонії, отримала там дозвіл на проживання. Та вже у квітні цього року таки виїхала до Росії в Орловську область», – зазначив Болвінов.

За інформацією начальник слідчого управління, правоохоронні органи Республіки Естонія відгукнулися через платформу обміну інформацією Європолу, ця жінка була в списку осіб, які працювали на ворога, підозрюються в колабораціонізмі, але сховалися в Європі.

«Таким чином рано чи пізно ми з’ясуємо і маршрути, і місце перебування всіх підозрюваних в колабораціонізмі, які перейшли на бік росіян в Харківській області. Продовжуємо міжнародну співпрацю, іноземні колеги тримають нас в курсі, ми вдячні за такий відгук. Колаборантка в розшуку. Чекаємо її з нетерпінням в Україні для правосуддя», – резюмував Болвінов.

Раніше повідомлялося, що підозру отримала колаборантка, яка працює в уряді «ДНР».