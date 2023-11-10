Суд у Латвії виніс вирок екс-депутату Сейму, який шпигував на користь РФ
Екс-депутата Сейму передавав закриту інформацію ФСБ, а також російському громадянину і колишньому співробітнику КДБ Геннадію Силонову
Ризький міський суд у Латвії позбавив волі на 8,5 року екс-депутата Сейму Яніса Адамсонса, якого звинуватили у шпигунстві на користь Російської Федерації, шахрайстві, а також придбанні та зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів без дозволу. Про це пише LSM.lv.
Повідомляють, що обвинувачений систематично займався збором закритої інформації, яку потім передавав ФСБ, а також російському громадянину і колишньому співробітнику КДБ Геннадію Силонову.
Другого обвинуваченого, громадянина Росії Геннадія Силонова, також було визнано винним і засуджено до семи років і шести місяців позбавлення волі з двома роками пробаційного нагляду.
Обидва обвинувачені продовжують заперечувати свою провину і збираються оскаржити вирок.
За словами судді Ерленса Ернстсонса, Силонов збирав дані про функціонування латвійських держустанов, правоохоронних органів, оборонної системи та органів державної безпеки. Його засудили до семи років і шести місяців позбавлення волі та двох років пробаційного нагляду.
Геннадій Силонов ж здійснював незаконне збирання закритої інформації, а також незаконне збирання іншої інформації на користь і завдання вищезгаданих зарубіжних країн.
Також була інформація, яка давала уявлення про роботу латвійських державних установ, правоохоронних органів та органів державної безпеки, а також містила інформацію про систему державної оборони.
Нагадаємо, правоохоронці підозрюють колишнього директора платіжної компанії Wirecard Яна Марсалека у фінансуванні та керівництві російською агентурною мережею, яка займалася шпигунством у Британії.
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