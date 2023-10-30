Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія скасувала безвіз з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія скасувала безвіз з Україною
Документ про безвіз втратив чинність із 1 січня поточного року
фото: РБК-Україна

Україна запровадила візовий режим з Росією з 1 липня 2022 року

Москва повідомила про припинення дії угоди про безвізові поїздки громадян Росії та України. Відповідну заяву МЗС країни опубліковано на інтернет-порталі правової інформації.

Уточнюється, що документ втратив чинність із 1 січня поточного року. Він був підписаний у Москві 16 січня 1997-го.

Росія скасувала безвіз із Україною
Росія скасувала безвіз із Україною
фото: скріншот

Нагадаємо, Україна запровадила візовий режим з Росією з 1 липня 2022 року. Тепер російський громадянин не може потрапити до України без відповідної візи в закордонному паспорті. 

Росіяни на території своєї країни можуть звернутися за візами у восьми містах до центрів VFS Global. 

За новими правилами росіяни не можуть без запрошення приїхати до України. Для в'їзду також потрібні закордонний паспорт та ксерокопія паспортних даних приймаючої сторони. З собою необхідно мати суму, що дорівнює 20 прожитковим мінімумам на місяць – 52 тис. грн. Росіяни, які в'їхали до 1 липня, мають бути зареєстровані за місцем проживання та можуть залишатися в країні до 90 днів.

Візи не зможуть отримати росіяни, які перебувають у списку санкцій.

Читайте також:
Теги: безвізовий режим росія Україна паспорт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нібито атакована українськими дронами Курська АЕС працює у штатному режимі, стверджують росіяни
Росіяни заявили про атаку на Курську АЕС: подробиці
28 жовтня, 15:45
Путіністи Кадиров та Геремєєв
Навіщо Кадирову батальйон імені Шейха Мансура
27 жовтня, 11:27
Наслідки «бавовни» на Керченському мосту 8 жовтня 2022 року
ВМС пояснили, коли буде повністю зруйновано Керченський міст
24 жовтня, 11:58
Удар крилатими ракетами «Іскандер-К»
Стало відомо, якими ракетами РФ ударила по Кривому Рогу
21 жовтня, 11:46
Головний редактор ізраїльського 9 каналу Дмитро Дубов: «Зараз я не критикуватиму владу, це не на часі»
Ізраїльський журналіст Дмитро Дубов: Для нас міжнародна спільнота – це одна країна. США тема тижня
17 жовтня, 21:00
Японія стала четвертою після США, Великої Британії та Канади державою, із якою Україна розпочала переговори про гарантії безпеки
Україна та Японія почали переговори про гарантії безпеки
7 жовтня, 17:15
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку у низці областей
Вибухи, знищення понад 20 «Шахедів» і дослідження ООН: головне за ніч
5 жовтня, 07:00
Більшість голосів у словацькому парламенті можна досягнути лише залучивши до коаліції «бронзового призера» перегонів – партію «Голос» колишнього прем’єра Петера Пеллегріні
Вибори в Словаччині: хто з політиків може врятувати відносини з Україною
2 жовтня, 13:19
Путін готується до подальших багатьох років бойових дій в Україні
Кремль готується до затяжної війни – британська розвідка
1 жовтня, 11:52

Політика

Поліція у Німеччині заарештувала депутата від ультраправової партії
Поліція у Німеччині заарештувала депутата від ультраправової партії
Росія скасувала безвіз з Україною
Росія скасувала безвіз з Україною
Шойгу заговорив про мирні переговори з Україною
Шойгу заговорив про мирні переговори з Україною
ЦАХАЛ спрямував додаткові війська до Сектору Гази
ЦАХАЛ спрямував додаткові війська до Сектору Гази
Два російських регіони відмовилися нагороджувати сина Кадирова через його витівку
Два російських регіони відмовилися нагороджувати сина Кадирова через його витівку
Франція збирається вислати із країни 39 громадян РФ через радикальні настрої
Франція збирається вислати із країни 39 громадян РФ через радикальні настрої

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Член Ради з прав людини при Путіну закликав росіян убивати євреїв в Україні
11K
Замах на Царьова: ЗМІ дізналися нові подробиці
9776
Перерізало горло ковзаном: хокеїст отримав смертельну травму просто під час матчу
5898
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3902
Біля аеропорта «Шереметьєво» у Москві прогримів вибух (відео)
3801
Будівельний бізнес – стоп? Телеведучий Горбунов ухвалив несподіване рішення

Новини

«Метінвест» почав виробляти макети «Хаймарсів»
Сьогодні, 15:20
Громадська рада при Міноборони просить НАБУ розібратися з фірмами, які зірвали поставки армії
Сьогодні, 13:20
Близько 60 боїв за добу: окупанти безуспішно атакують на всіх напрямках
Сьогодні, 07:44
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 жовтня
Сьогодні, 05:12
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 05:02

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту