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Росія допомагає мігрантам перетинати кордони з ЄС для дестабілізації Заходу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія допомагає мігрантам перетинати кордони з ЄС для дестабілізації Заходу
Президенти Німеччини та Фінляндії звинуватили Росію в допомозі біженцям із третіх країн перетинати кордони з ЄС
фото з відкритих джерел

Фінляндія фіксує зростання кількості мігрантів на російському кордоні, багато з яких може попрямувати до Німеччини

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та президент Фінляндії Саулі Ніїністе звинуватили Росію в тому, що вона допомагає біженцям із третіх країн перетинати кордони з ЄС для дестабілізації Заходу. Про це пише DW.

За словами фінського президента, Фінляндія фіксує зростання кількості мігрантів на російському кордоні, багато з яких може попрямувати до Німеччини.

Штайнмайєр зазначив, що почастішали випадки потрапляння до країни мігрантів через Польщу, куди вони потрапляють з Білорусі та РФ.

«Я вважаю, що люди в Росії та інших країнах добре знають, наскільки складні ці дискусії, і що вони також викликають внутрішні хвилювання і, відповідно, політичні труднощі в таких країнах, як Фінляндія та Німеччина. Тому я підозрюю, що це відбувається не зовсім ненавмисно», – зазначив президент ФРН.

Нагадаємо, в уряді Фінляндії підготують пропозицію про обмеження або закриття прикордонних переходів на кордоні з РФ. Міністр внутрішніх справ Марі Рантанен заявила, що ситуація зі збільшенням кількості випадків нелегальної міграції обговорювалася з російською владою, але це не привело до бажаного результату.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія припинила пускати в країну велосипедистів із Росії. Фінляндія також припинила допуск авто на російських номерах.

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Теги: росія президент Фінляндія мігранти Німеччина

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Соціум

Росія допомагає мігрантам перетинати кордони з ЄС для дестабілізації Заходу
Росія допомагає мігрантам перетинати кордони з ЄС для дестабілізації Заходу
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