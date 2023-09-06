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Тіньовий флот Путіна. Росія зухвало обходить санкції, купуючи танкери

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Тіньовий флот Путіна. Росія зухвало обходить санкції, купуючи танкери
Росія взяла курс на розширення свого тіньового флоту
фото з відкритих джерел

Куплений у норвезького мільярдера танкер одразу повіз російську нафту до Азії

Поки країни Європи запроваджують нові санкції проти країни-агресора, вона продовжує бути активним гравцем і, навіть, покупцем нафтоналивного флоту. Про це пише видання Lloyd's List. Підприємці ведуть справи так, як це диктує вигода, а не правила демократичної моралі чи норми санкцій.

Як повідомляє найстаріший судноплавний журнал у світі Lloyd's List, норвезький мільярдер Джон Фередріксен продав новий танкер невідомим покупцям, і судно відразу пішло на завантаження до російського порту для доставки сировини до Азії. Це з вищеописаними негативними тенденціями над ринком як нафти, і її транспортування, простоєм флоту і спробою покрити збитки. Lloyd's List оцінював, що в серпні лише третина танкерів, що завантажуються в російських портах Чорного та Балтійського морів, мали західне страхове покриття і, відповідно, дотримувалась стелі ціни.

Як пише журнал, операція дозволила поповнити російський тіньовий флот сучасним західним танкером. Йдеться про судно класу «Афрамакс» з назвою Bay Grammy, яке ходить під ліберійським прапором.

У серпні його продала Golden Ocean Group Ltd, яка належить судновласнику-мільярдеру Джону Фредеріксону. «І, сюрприз: танкер пішов за першим вантажем в Усть-Лугу, що в РФ», – пише аналітик Lloyd's List Intelligence Мішель Вейс Бокманн.

Вона також окремо наголосила на деяких цікавих рисах угоди. По-перше, нова керуюча танкером компанія зберігає анонімність, по-друге, незважаючи на вантаж із РФ, судно, як і раніше, користується страховим покриттям West of England P&I Club, відомої західної компанії. Це означає дотримання новим власником ліміту ціни 60 доларів за барель, який встановили G7 та ЄС для російської нафти з 5 грудня минулого року.

Таким чином, західний «офіційний» флот зменшився, а тіньовий придбав сучасне судно, що дозволить йому обійти ембарго та обмеження ще з одного боку – залученням британських відомих страховиків. Ну а колишній власник заробив на судні хоча б таким чином, доки галузь перевезення увійшла до стадії стагнації.

Bay Grammy залишив 8 серпня Роттердам і простояв близько 10 днів біля датського порту Скаген. Після чого вирушив до Усть-Луги. 1 вересня танкер завантажився нафтою і сьогодні ввечері бункерувався на якірній стоянці терміналу. Судно вказує, що прямує до Суецького каналу – транзитної точки до Азії. 14-річний танкер Bay Grammy може взяти до 105 тисяч тонн нафти. Раніше судно мало ім'я Sea Bay.

Тіньовим флотом зазвичай називають танкери, яким понад 15 років, і вони належать невідомим власникам. Ці судна перевозять санкційну нафту Росії, Ірану та Венесуели. Частка сірого флоту у перевезенні російської нафти може досягати 40%. Решта – російські судновласники та європейські танкери.

Тіньовий флот почав займатися перевезенням російської нафти після початку повноматабної війни в Україні, коли західні клієнти відмовилися від частини вантажів та їх довелося перенаправляти на нові ринки. Тоді невідомі почали скуповувати сотні танкерів, які можуть перевозити російську сировину в обхід західних санкцій. Експерти пов'язують частину з них із російськими компаніями. За півтора року вартість танкерів на вторинному ринку зросла вдвічі-втричі. Ціна Bay Grammy може становити $25-$30 млн.

У серпні кількість європейських танкерів, які перевозять російську нафту, скоротилася з липня майже на третину. Західні аналітики говорять про те, що судновласникам стає все складніше працювати при ціні сировини вище стелі, яку встановила «Велика сімка».

Водночас у серпні Росія значно знизила експорт із балтійських та чорноморських портів і частина незадіяних європейських судів стоїть в очікуванні майбутнього завантаження. Перевезення нафти, як і раніше, залишається одним із джерел поповнення бюджету країни-агресора.

Нагадаємо, найбільший покупець російської нафти, який забирав кожен другий барель, який танкери вивозили з портів РФ, має намір різко скоротити закупівлі. Залежність Індії «від нафти з Росії буде суттєво зменшена», заявив у п'ятницю глава Міненерго країни Хардеп Пурі. Про це пише Bloomberg.

 За його словами, індійські НПЗ, які після початку війни більш ніж у 40 разів збільшили закупівлі в РФ та забезпечували ними половину всього нафтового імпорту, переходитимуть на барелі з Близького Сходу. Ціни на нафту з країн Перської Затоки «стали значно привабливішими», наголосив Пурі. Російська нафта для Індії дорожчає після того, як обмежити знижки на неї зажадав президент Володимир Путін. 

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Теги: нафта президент Велика сімка путін ембарго Міненерго експорт санкції економіка росія перевезення

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