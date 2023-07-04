Індія знайшла незвичний спосіб віддячити Росії за нафту

Два з трьох приватних нафтопереробників в Індії оплачують частину імпорту з РФ китайськими юанями

Західні санкції змушують Москву та її клієнтів шукати альтернативу долару для розрахунків. Тож індійські нафтопереробні компанії пішли на неочікуваний крок та почали оплачувати частину нафти, що імпортується з Росії, у китайських юанях. Про це пише Reuters.

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Найбільший в Індії покупець російської нафти Indian Oil Corp у червні першим із державних компаній сплатив деякі партії російської нафти в юанях, повідомили три джерела, знайомі з питанням.

Принаймні два з трьох приватних нафтопереробників в Індії оплачують частину імпорту з РФ юанями, повідомили два інші джерела.

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Усі джерела говорили за умов анонімності через делікатність питання. Жоден із приватних індійських НПЗ – Reliance Industries Ltd, що підтримується РФ Nayara Energy та HPCL Mittal Energy Ltd – не відповіли на запит Reuters.

Нагадаємо, зростання імпорту російської нафти в Індію досягло рекордного рівня близько 1,95 млн барелів на добу в травні, що призвело до скорочення закупівель в Іраку і Саудівській Аравії.

Індія, третій за величиною споживач і імпортер нафти у світі, купує понад 80% своєї нафти на закордонних ринках. Її нафтопереробні заводи «наїдаються» російською нафтою відтоді, як Захід запровадив санкції проти Кремля за її вторгнення в Україну.

Зазначимо, Росія підтримує ідею використання китайських юанів у торгівлі. Про це розповів президент Володимир Путін на зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном.

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Зараз дві третини товарообігу між Росією та Китаєм здійснюються у рублях та юанях. Потрібно й надалі заохочувати цю практику та розширювати взаємну присутність фінансових та банківських структур на ринках дружніх країн, наголосив Путін.

Використання національних валют у торгівлі з іншими країнами надалі розвиватиметься. Юанями можна розплачуватись за постачання з Росії до країн Азії, Африки, Латинської Америки, додав президент.