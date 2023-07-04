Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Індія знайшла незвичний спосіб віддячити Росії за нафту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Індія знайшла незвичний спосіб віддячити Росії за нафту
Рахунки за нафту Індія сплачує Росії у юанях
фото: ілюстративне

Два з трьох приватних нафтопереробників в Індії оплачують частину імпорту з РФ китайськими юанями

Західні санкції змушують Москву та її клієнтів шукати альтернативу долару для розрахунків. Тож індійські нафтопереробні компанії пішли на неочікуваний крок та почали оплачувати частину нафти, що імпортується з Росії, у китайських юанях. Про це пише Reuters.

Найбільший в Індії покупець російської нафти Indian Oil Corp у червні першим із державних компаній сплатив деякі партії російської нафти в юанях, повідомили три джерела, знайомі з питанням.

Принаймні два з трьох приватних нафтопереробників в Індії оплачують частину імпорту з РФ юанями, повідомили два інші джерела.

Усі джерела говорили за умов анонімності через делікатність питання. Жоден із приватних індійських НПЗ – Reliance Industries Ltd, що підтримується РФ Nayara Energy та HPCL Mittal Energy Ltd – не відповіли на запит Reuters.

Нагадаємо, зростання імпорту російської нафти в Індію досягло рекордного рівня близько 1,95 млн барелів на добу в травні, що призвело до скорочення закупівель в Іраку і Саудівській Аравії.

Індія, третій за величиною споживач і імпортер нафти у світі, купує понад 80% своєї нафти на закордонних ринках. Її нафтопереробні заводи «наїдаються» російською нафтою відтоді, як Захід запровадив санкції проти Кремля за її вторгнення в Україну.

Зазначимо, Росія підтримує ідею використання китайських юанів у торгівлі. Про це розповів президент Володимир Путін на зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Зараз дві третини товарообігу між Росією та Китаєм здійснюються у рублях та юанях. Потрібно й надалі заохочувати цю практику та розширювати взаємну присутність фінансових та банківських структур на ринках дружніх країн, наголосив Путін.

Використання національних валют у торгівлі з іншими країнами надалі розвиватиметься. Юанями можна розплачуватись за постачання з Росії до країн Азії, Африки, Латинської Америки, додав президент.

Читайте також: Китай ухвалив рішення стосовно нафти. Економіка РФ миттєво відреагувала
Теги: нафта росія економіка санкції Китай путін Індія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік прибув в Україну невдовзі після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення
На війні в Україні вперше загинув доброволець з Фінляндії
13 червня, 12:19
Після заяви Пригожина на вулицях Ростова помітили бронетехніку
Скандал з ватажком «вагнерівців»: у центрі Ростова помітили бронетехніку
24 червня, 00:35
Надія Бабкіна відкрито підтримує Путіна
Путіністка Бабкіна визнала, що маріупольці в окупації ненавидять росіян
5 червня, 17:10
Президент заслухав доповіді командувачів оперативних напрямків
Посилення ППО та розподіл боєприпасів: Зеленський провів засідання Ставки
9 червня, 20:39
Уночі РФ завдала ракетного удару по Україні
Нічна ракетна атака: на Житомирщині є жертви
9 червня, 07:11
Ракетна атака на Умань
Нічна атака на Україну та дев’ятеро постраждалих під час евакуації в Херсоні: яка ситуація в регіонах
9 червня, 11:29
Внаслідок підриву Каховської ГЕС на Херсонщині підтоплено понд 3 тис. домівок
Окупанти дозволяють евакуацію із затоплених сіл лише жителям із паспортами РФ
10 червня, 07:44
Російські військовополонені на сході України розповідають про низький моральний дух і жорстоких командирів
«У цій війні ми не на боці добра». Що говорять росіяни, взяті у полон під час контрнаступу Контрнаступ
20 червня, 08:00
Вступ України до ЄС: Науседа назвав дату для оголошення переговорів
Вступ України до ЄС: Науседа назвав дату для оголошення переговорів
29 червня, 15:32

Економіка

Китай обмежить експорт матеріалів для виробництва мікросхем
Китай обмежить експорт матеріалів для виробництва мікросхем
Індія знайшла незвичний спосіб віддячити Росії за нафту
Індія знайшла незвичний спосіб віддячити Росії за нафту
Глава Єврокомісії вважає, що ЄС повинен подвоїти підтримку Києва
Глава Єврокомісії вважає, що ЄС повинен подвоїти підтримку Києва
Данія направить $90 млн на реконструкцію України
Данія направить $90 млн на реконструкцію України
Фінські компанії заробили на торгівлі з РФ €1,5 млрд попри війну в Україні – ЗМІ
Фінські компанії заробили на торгівлі з РФ €1,5 млрд попри війну в Україні – ЗМІ
Видобуток газу в Росії впав до історичного мінімуму. Bloomberg пояснив, чи врятує економіку Китай
Видобуток газу в Росії впав до історичного мінімуму. Bloomberg пояснив, чи врятує економіку Китай

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Відкрили ключем купе: пасажирка розповіла, як її обікрали в поїзді «Укрзалізниці»
44K
Поліцейському, який застрелив 17-річного у Франції, зібрали понад €1 млн
25K
Росія атакувала будівлю СБУ в Сумах – Зеленський
19K
У Сумах пролунали вибухи: пошкоджено багатоповерхівку
19K
Уперше за чотири місяці: ЗАЕС підключено до резервної лінії електропередач
17K
На українському ринку набирає популярності фрукт-гібрид (фото)

Новини

Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
Сьогодні, 07:07
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалися – Кулеба
Сьогодні, 06:12
Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 4 липня
Сьогодні, 05:25
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:40
Убезпечити Європу від агресії можна лише з Україною в НАТО – звернення Зеленського
Вчора, 22:57

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту