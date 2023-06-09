Нічна атака на Україну та дев’ятеро постраждалих під час евакуації в Херсоні: яка ситуація в регіонах

За противник здійснив 44 обстріли Херсонщини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Київщині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Черкащина

Внаслідок ракетного удару по Уманщині вчора ввечорі зафіксовано два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. Пошкоджені сусідні приміщення. Медичні служби надали допомогу десятьом потерпілим. Четверо з них наразі в лікарні.

Житомирщина

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги силами ППО, за попередніми даними, збито одну ракету. Внаслідок падіння уламків в м. Звягель зруйновано чотири та пошкоджено 30 житлових будинків. Одна людина загинула, троє – травмовані.

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Чернігівщина

За добу – один обстріл, із міномету, Новгород-Сіверський район, без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили вісім обстрілів. Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська громади. Попередньо – без втрат серед мирного населення та рунувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня росіяни здійснили 13 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 79 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська, Великописарівська громади. У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, приватне авто та електромережу.

Запорізька область

Ворог здійснив 97 обстрілів по 21 населеному пункту області: авіаційні по Гуляйполю й Полтавці, тричі атакував з БПЛА Чарівне, вісім ударів з РСЗВ по Ольгівському, Білогір'ю, Темирівці, Новогригорівці, Червоному, 84 артудари по Новояковлівці, Гуляйполю, Залізничному, Кам'янському, Степовому, Новомиколаївці та іншим прифронтовим селам. На щастя, без постраждалих. Додалося 24 зруйновані об'єкти житлового фонду.

Дніпропетровщина

Вчора цілий день рашисти били по Нікопольщині. Обстрілювали з важкої артилерії Марганецьку громаду та Нікополь. У місті поранений 30-річний чоловік. Йому надали меддопомогу, лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені склад магазину, адмінбудівля та готель, чотири п’ятиповерхівки, авто, лінія електропередач. Вночі ПвК «Схід» збили безпілотник та дві крилаті ракети. Дані попередні, уточнюються. Пошкодили два приватні будинки, авто та газопровід.

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Харківщина

Вночі в с. Старий Мерчик Богодухівського району внаслідок ударів дронів типу «Шахед» по території газвидобувного підприємства, пошкоджено газопровід, сталася пожежа. Пожежу локалізовано. Поранення зазнав працівник підприємства 33 років. Також вночі у с. Качалівка Богодухівського району на території нафтогазоконденсатного родовища внаслідок ударів трьома дронами типу «Шахед» виникла пожежа, постраждалих немає. Внаслідок обстрілу Вовчанська вночі пошкоджено вікна будинку, двері, гараж та господарчі споруди. Постраждали 63-річний чоловік та 69-річна жінка.

Луганщина

По Новоселівському, Макіївці, Невському та Білогорівці спрямували артилерійські удари росіяни минулої доби. За добу противник здійснив 100 обстрілів (428 снарядів).

Донеччина

Минулої доби росіяни здійснили 14 обстрілів населених пунктів області: Часів Яр, Торецьк, Авдіївка, с.Карлівка, с.Максимільянівка, с.Уманське, с.Нескучне. Пошкоджено 14 житлових будинків (з них два – багатоквартирних), лікарня, лабораторія, будівля міськгазу, будівлі шахти «Торецька», магазин, три складських приміщення. За добу на Донеччині: один загиблий, семеро поранених.

Миколаївщина

За даними ОК «Південь» вночі під час масованого ракетного обстрілу міст України силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною було знищено крилату ракету. Вчора вдень та сьогодні зранку ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Також вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритій території та за межами населеного пункту. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 44 обстріли (188 снарядів), з них по м. Херсон – сім обстрілів (25 снарядів). російські військові поцілили у райони 20 населених пунктів області. Всього за добу через російську агресію загинули дві людини, 17 – дістали поранення. російські терористи не дають Херсонщині оговтатися після підриву Каховської ГЕС. Били по Херсону саме в той час, коли відбувалася евакуація. Постраждали цивільні, рятувальники, поліцейський, лікар, волонтер. Загалом – дев’ятеро осіб. Семеро людей дістали поранення середнього ступеня тяжкості, один – важкі поранення, у нього травматична ампутація кінцівки. Ще один чоловік, 55 років, знаходиться у критичному стані. У нього дуже тяжкі поранення живота.

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Медики роблять все можливе, аби зберегти життя пораненого. Ближче до вечора росія знову обстріляла Херсон – у 59-річної жінки діагностували легкі поранення. Їй надали необхідну допомогу. Через російський обстріл села Дніпровське поранено одразу пʼятеро осіб, – їх шпиталізували. У Бериславі ворог скинув авіабомбу на житловий будинок. Через це 55-річний чоловік отримав поранення, його жінка загинула на місці. Також через удар по місту поранено 44-річного чоловіка.

По оперативній ситуації щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС – у середньому по правобережжю вода тримається на відмітці 5,38 метра, по Херсону – 5,35 метра. Спостерігаємо тенденцію на зменшення рівня затоплення. Попередньо, станом на сьогоднішній ранок під воду пішли 3624 домівок у 32 населених пунктах Херсонщини.

Триває рятувальна операція на територіях, які постраждали від водної стихії. На ранок евакуювали 2352 людини, у тому числі й 1765 жителів Мікрорайону Корабел у Херсоні. Також евакуйовано близько 550 тварин.

Нагадаємо, триває 471-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.