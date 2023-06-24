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Скандал з ватажком «вагнерівців»: у центрі Ростова помітили бронетехніку

Діана Гасюк
glavcom.ua
Скандал з ватажком «вагнерівців»: у центрі Ростова помітили бронетехніку
Після заяви Пригожина на вулицях Ростова помітили бронетехніку
фото: Telegram

У Ростовській області після заяви Пригожина озброюють строковиків

Після заяви ватажка ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах публікують фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах в Москву облаштовують блокпости. Про це повідомляють росЗМІ. 

Джерела ростовського видання 161.ru підтверджують інформацію про оголошення плану «Фортеця» в Ростовській області: Є наказ привести в бойову готовність весь склад МВС, Росгвардії і посилити пости на кордоні з «ЛНР» і «ДНР».

Видання також публікує фотографії бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону.

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За словами співрозмовників видання «Вот Так», у Ростовській області після заяви Пригожина озброюють строковиків: «Я в резерві, моїх 30 людей уже відправили на броню (отримання спорядження - «Вот так»). Вони отримують броню, зброю, чекають на БТ».

Інший співрозмовник серед службовців однієї з прикордонних частин РФ підтвердив повідомлення про озброєння особового складу.

При цьому обидва військових запевнили, що не розуміють, до чого саме їх готують і що саме відбувається. Командування не дає їм пояснень.

Крім того, росЗМІ повідомляють, що у Москві силовиків привели в підвищену готовність. 

За даними близького до спецслужб РФ джерела BBC, на трасі «Дон» (це дорога Москва - Вороніж - Ростов-на-Дону) ФСБ за підтримки СОБР (спеціальних загонів швидкого реагування військ нацгвардії) виставляють блокпости. Тим, хто на них чергує, наказується відкривати вогонь у разі виникнення загрози. Техніка при цьому в режимі готовності, але наказу про її висування частини поки що не отримували.

Джерело ВЧК-ОГПУ повідомляє, що підрозділи СЗГ взяли під охорону будівлю Міністерства оборони на набережній Фрунзе/

Як повідомлялося, у Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина. 

Сьогодні, 23 червня, увечері засновник ПВК «Вагнера» звинуватив російську регулярну армію в тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. Внаслідок цього нібито загинула величезна кількість солдатів.

Пізніше стало відомо, що президент РФ Володимир Путін в курсі ситуації, що розгортається навколо засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, вживаються всі необхідні заходи. 

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Теги: путін озброєння ПВК Вагнера Москва

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