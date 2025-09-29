Іноземні інвестори повертаються на ринок Китаю

Глобальні фонди активніше інвестують у китайські акції та облігації після років обережності та регуляторних обмежень

Іноземні інвестори почали повертатися на ринок Китаю після тривалого періоду утримання, мотивовані високими показниками технологічного сектору, зростанням акцій та привабливими процентними ставками облігацій, повідомляють аналітики. Про це пише «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Світові інвестори помітно зростають у зацікавленості в китайських активах. Цей рік відрізняється тим, що переоцінка китайських активів більше не є політичним ажіотажем, а зумовлена ​​кращими фундаментальними показниками. Довіра інвесторів, ймовірно, зміцниться», – сказав Джозеф Чжан, портфельний менеджер Fidelity International, який збільшує свої активи на ринку.

Основним драйвером стало зростання технологічного сектора: Alibaba впроваджує власні моделі штучного інтелекту, а виробники чіпів, такі як Cambricon, демонструють прориви.

«Світові інвестори збільшать свої інвестиції в китайські активи в найближчі роки», – сказав Єрлан Сиздиков, глобальний керівник ринків, що розвиваються, в Amundi UK Ltd., зазначивши, що ключовим фактором є «страх упущеної можливості» (FOMO).

Стратег Goldman Sachs Кінгер Лау зазначає: «Участь іноземних інвесторів у китайських акціях, зокрема акціях класу А, зросла до циклічних максимумів». Юджин Нг із HSBC підкреслює: «Значне зростання ринків облігацій дім-сам було підтримано розширенням бази інвесторів на всіх континентах».

Заступник голови Народного банку Китаю Цзоу Лань відзначив: «Реальна процентна ставка за юаневими облігаціями все ще відносно висока, що забезпечує дуже хороший канал для світових інвесторів». Томас Фанг з UBS AG підсумував: «Китай не є неінвестиційним».

Ці фактори сприяють зростанню інтересу до китайських активів серед глобальних інвесторів та підвищують довіру до ринку, що раніше вважався ризикованим через регуляторні обмеження та нестабільність.

Індекс CSI 300 зріс на 17% цього кварталу, а технологічний індекс ChiNext – на 50%, демонструючи одні з найкращих показників у світі. Приплив коштів від іноземних фондів у серпні досяг 1 млрд доларів, що стало різким контрастом із відтоком у 17 млрд у минулому році.

Юань цього місяця зріс до 7,1 за долар – найвищого рівня з листопада. «Китай не є неінвестиційним», – зазначив Томас Фанг, керівник відділу глобальних ринків Китаю в UBS AG. Він підкреслив, що «величезний розрив між глобальним економічним впливом Китаю та низьким однозначним розподілом інвестицій від світових інвесторів являє собою значну довгострокову можливість».

Нагадаємо, що у квітні 2025 року китайські інвестори зафіксували рекордний відтік коштів із ринку Гонконгу, продавши акцій на суму 18,1 млрд гонконгських доларів (приблизно $2,3 млрд). Це стало найбільшим чистим відпливом з моменту рекорду лютого 2021 року, незважаючи на те, що індекс Hang Seng China Enterprises зріс на 2,1%.

Аналітики Bloomberg зазначають, що причиною є фіксація прибутку після хвилі активних покупок на початку року, коли китайські інвестори підтримували ринок на тлі торгової напруги зі США. Марвін Чен, стратег Bloomberg Intelligence, пояснив, що із ослабленням торгової напруженості зменшується потреба інвестувати в гонконгські активи, оскільки очікування девальвації юаня слабшають.

Водночас китайський уряд розглядає можливість призупинення 125% додаткового мита на певні американські товари, зокрема медичне обладнання та промислові хімікати, що може вплинути на торговельні очікування й подальші інвестиційні рішення.