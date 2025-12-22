Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Лише одна країна світу може прогодувати себе самостійно: дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Лише одна країна світу може прогодувати себе самостійно: дослідження
Досвід Гайани унікальний для планети
фото із відкритих джерел

Маленька Гайана обійшла найрозвинутіші держави світу

У світі, де більшість держав залежать від імпорту продовольства, південноамериканська країна Гайана стала єдиною, що досягла повної продовольчої самодостатності за всіма основними групами продуктів, пише «Главком».

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Food, Гайана (населення близько 830 тис. осіб) демонструє унікальну модель виживання. Попри те, що 85% її території вкрито непрохідними джунглями, країна максимально ефективно використовує вузьку прибережну смугу, де зосереджено все сільське господарство.

Успіх країни базується не на розширенні площ під посіви, а на інтенсивних та розумних методах землеробства.

Екваторіальний клімат та грунти

Близькість до екватора забезпечує стабільне тепло та вологість, а тисячолітні глинисті відкладення створили надзвичайно родючий ґрунт. Проте головним чинником стали саме методи обробки цієї землі.

Змішані посіви

Замість монокультур (вирощування однієї рослини на великих полях), фермери Гайани висаджують кілька культур разом. Між кокосовими пальмами садять ананаси та томати.
Кукурудза та соя ростуть поруч: соя збагачує землю азотом, який пізніше використовує кукурудза. Такий підхід підвищує врожайність у 1.2–1.5 раза порівняно зі звичайними методами.

Регенеративне сільське господарство

Гайана впроваджує методи, які не виснажують, а відновлюють землю. Тваринництво інтегроване в землеробство (природні добрива). Живе коріння залишається в ґрунті цілий рік, що запобігає ерозії. Мінімальне використання хімікатів завдяки природному захисту рослин одна одною.

Досвід Гайани доводить, що навіть невелика країна з обмеженими ресурсами може бути незалежною від глобальних криз, змін клімату чи розриву логістичних ланцюгів. Модель «більше продуктів з меншими витратами» стає життєво необхідною для планети в умовах перенаселення.

До слова, 23 грудня Державна аудиторська служба на вимогу президента та уряду розпочала масштабний аудит оборонної галузі. Про це заявила голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва. Аудити й ревізії відбудуться на 86 суб’єктах господарювання оборонно-промислового комплексу, залучених до виробництва і закупівлі озброєння, та двох держпідприємствах Міністерства оборони – «Агенція оборонних закупівель» і «Державний оператор тилу». 

Читайте також:

Теги: економіка клімат рослини населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд Латвії розглядає повне знесення залізниці, що веде до РФ
Латвія планує розібрати залізничні колії в напрямку РФ
27 листопада, 09:17
Швейцарія винесе на референдум ініціативу про рівну службу для всіх
Швейцарія голосуватиме за рівну службу для всіх громадян
27 листопада, 10:37
Зміцнення рубля на 46% з початку року видання називає «не ознакою здоров’я, а відчаю»
Санкції, війна і дефіцит: Time оцінив, скільки ще витримає економіка Росії
17 грудня, 03:15
Росіяни активно атакують обʼєкти ДТЕК, що завдає великих збитків
ДТЕК увійшов в число лідерів української економіки – рейтинг Новини компаній
23 листопада, 13:31
В Україні різко здешевшали популярні овочі
Морква і цибуля по 5 грн. Овочевий обвал: чому все так дешево?
27 листопада, 21:15
Де найбільша частка населення не може звести кінці з кінцями
Кожен 12-й працівник у ЄС під загрозою бідності – шокуючі дані Eurostat
24 листопада, 20:30
У 2024 році було зафіксовано 6 558 спалахів захворювань, пов’язаних із їжею
У ЄС суттєво стрімко зросла кількість харчових отруєнь
10 грудня, 08:09
Приблизно 46% населення світу отримує менше користі від фізичної активності
Вчені назвали неочевидний фактор, що нівелює користь фізичних вправ
15 грудня, 18:17
Економіка на межі: у Росії стрімко зростає кількість скарг на невиплату зарплат
Економіка на межі: у Росії стрімко зростає кількість скарг на невиплату зарплат
Вчора, 07:59

Економіка

Лише одна країна світу може прогодувати себе самостійно: дослідження
Лише одна країна світу може прогодувати себе самостійно: дослідження
Ціни на російську нафту Urals обвалилися – Bloomberg
Ціни на російську нафту Urals обвалилися – Bloomberg
РФ різко наростила постачання СПГ до Китаю на тлі санкцій – Bloomberg
РФ різко наростила постачання СПГ до Китаю на тлі санкцій – Bloomberg
Японія запускає найбільшу АЕС світу після 15-річної паузи
Японія запускає найбільшу АЕС світу після 15-річної паузи
Китай рекордно збільшив імпорт російського золота
Китай рекордно збільшив імпорт російського золота
Швеція затримала підсанкційне російське судно
Швеція затримала підсанкційне російське судно

Новини

Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Сьогодні, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua