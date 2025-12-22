Ціни на золото та срібло встановили нові історичні рекорди: причина

Рекордні ціни на метали зросли через загострення напруженості між США та Венесуелою

Золото підскочило на понад 2% до історичного максимуму

Ціни на золото досягли історичного максимуму в $4 441,92 (+2,2%) за унцію. Ціна на срібло також досягла рекордного рівня в $69,44 (+1,9%) за унцію. Рекордні ціни на метали зросли через загострення напруженості між США та Венесуелою. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Спотова ціна на золото зросла на $4 434,26 (+2,2%) за унцію після того, як раніше досягла рекордного рівня в $4 441,92. Ф'ючерси на золото з поставкою в лютому закрилися на $4 469,40 (+1,9%) за унцію. Спотова ціна на срібло зросла на $68,40 (+1,9%) після досягнення нового максимуму в $69,44.

«Підтримка в найближчій перспективі виходить від зростання геополітичної напруженості між США та Венесуелою... Ціни на золото коливаються трохи нижче рекордних максимумів протягом останніх сесій, тому це виглядає як простий хрестоматійний прорив імпульсу вгору після нещодавньої бичачої консолідації на святкових ринках з меншим обсягом», – сказав аналітик Nemo.Money.

Нагадаємо, Міністерство природних ресурсів Китаю підтвердило відкриття родовища золота Дадунгоу (Dadongou). Це найбільше відкриття родовища золота в країні з моменту заснування Китайської Народної Республіки у 1949 році.

До слова, Китай у листопаді 2025 року придбав рекордну кількість золота з Росії на суму 961 млн доларів, що стало максимальним показником за всю історію двосторонньої торгівлі. У жовтні 2025 року аналогічний обсяг поставок становив 930 млн доларів.