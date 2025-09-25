Reuters: Китайські експерти допомагають Росії у розробці військових безпілотників

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що не знає про цю співпрацю

Китайські експерти з безпілотників співпрацювали з російським виробником зброї «IEMZ Kupol», який перебуває під західними санкціями. За інформацією двох європейських чиновників з безпеки та документів, китайські фахівці понад півдюжини разів відвідували Росію з другого кварталу минулого року для технічної розробки військових дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, співпраця включала не лише візити експертів, а й постачання китайських ударних та спостережливих безпілотників від компаній Sichuan AEE та Hunan Haotianyi. Ці поставки здійснювалися через російську оборонну компанію TSK Vektor, яка також перебуває під санкціями. У документах, зокрема рахунках-фактурах та банківських виписках, зафіксовано постачання дронів, включаючи моделі A140 та A900.

Згідно зі звітами, китайські фахівці брали участь у льотних випробуваннях безпілотників на військовому полігоні в Челябінській області Росії. Також вони відвідували виробничі потужності «Купола», щоб навчати персонал та адаптувати нові китайські комп'ютери управління польотом та двигуни для російських ракет «Гарпія».

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що не знає про цю співпрацю.

«Китай завжди дотримувався об’єктивної та справедливої ​​позиції щодо питання української кризи, ніколи не надаючи летальну зброю жодній стороні конфлікту та суворо контролюючи товари подвійного призначення, включаючи експорт безпілотників», – йдеться у заяві міністерства.

Експерти, зокрема Семюел Бендетт з Центру нової американської безпеки, вважають, що Китай став «життєво важливою частиною військового ланцюга поставок Росії», особливо в сфері авіаційних безпілотників.

Нагадаємо, за даними Служби зовнішньої розвідки України, уряд Китаю припинив дію неофіційних субсидій для імпорту російських міді та нікелю. Це рішення є частиною потужної стратегії Пекіна, спрямованої на оптимізацію державних витрат та диверсифікацію імпортних потоків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

Раніше ці субсидії у формі знижок компенсували логістичні витрати Росії та надавали російським постачальникам конкурентні переваги. Їхнє скасування призведе до зниження прибутків таких великих виробників, як «Норильський нікель» та «Русал».