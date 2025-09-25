Головна Світ Політика
search button user button menu button

Reuters: Китайські експерти допомагають Росії у розробці військових безпілотників

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Reuters: Китайські експерти допомагають Росії у розробці військових безпілотників
Згідно зі звітами, китайські фахівці брали участь у льотних випробуваннях безпілотників
фото: Reuters

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що не знає про цю співпрацю

Китайські експерти з безпілотників співпрацювали з російським виробником зброї «IEMZ Kupol», який перебуває під західними санкціями. За інформацією двох європейських чиновників з безпеки та документів, китайські фахівці понад півдюжини разів відвідували Росію з другого кварталу минулого року для технічної розробки військових дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, співпраця включала не лише візити експертів, а й постачання китайських ударних та спостережливих безпілотників від компаній Sichuan AEE та Hunan Haotianyi. Ці поставки здійснювалися через російську оборонну компанію TSK Vektor, яка також перебуває під санкціями. У документах, зокрема рахунках-фактурах та банківських виписках, зафіксовано постачання дронів, включаючи моделі A140 та A900.

Згідно зі звітами, китайські фахівці брали участь у льотних випробуваннях безпілотників на військовому полігоні в Челябінській області Росії. Також вони відвідували виробничі потужності «Купола», щоб навчати персонал та адаптувати нові китайські комп'ютери управління польотом та двигуни для російських ракет «Гарпія».

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що не знає про цю співпрацю.

«Китай завжди дотримувався об’єктивної та справедливої ​​позиції щодо питання української кризи, ніколи не надаючи летальну зброю жодній стороні конфлікту та суворо контролюючи товари подвійного призначення, включаючи експорт безпілотників», – йдеться у заяві міністерства.

Експерти, зокрема Семюел Бендетт з Центру нової американської безпеки, вважають, що Китай став «життєво важливою частиною військового ланцюга поставок Росії», особливо в сфері авіаційних безпілотників.

Нагадаємо, за даними Служби зовнішньої розвідки України, уряд Китаю припинив дію неофіційних субсидій для імпорту російських міді та нікелю. Це рішення є частиною потужної стратегії Пекіна, спрямованої на оптимізацію державних витрат та диверсифікацію імпортних потоків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

Раніше ці субсидії у формі знижок компенсували логістичні витрати Росії та надавали російським постачальникам конкурентні переваги. Їхнє скасування призведе до зниження прибутків таких великих виробників, як «Норильський нікель» та «Русал».

Читайте також:

Теги: Китай росія безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Все більше країн зацікавлені в конфіскації російських активів
Уповноважений президента з санкцій Владислав Власюк: Отримати європейські візи росіянам стане складніше
22 вересня, 12:25
Російський літак помітили у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем
Німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем
21 вересня, 16:59
Уламки російських дронів у Польщі
Дві країни залучають турецьку систему проти російських дронів
21 вересня, 06:55
Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на складі
Росіяни вдарили ракетою по складу АТБ у Дніпрі
20 вересня, 16:24
Келог порадив Путіну перестати «нагадувати про свою ядерну зброю»
Келлог назвав країну, яка може припинити війну в Україні «вже завтра»
14 вересня, 13:04
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав у Києві свого колегу Радослава Сікорського
Сікорський повідомив, чи розірве Польща дипломатичні відносини з РФ
12 вересня, 20:44
Повітряне судно розбилося під час проведення сільгоспробіт
У Ростовській області розбився Ан-2: пілот загинув
9 вересня, 11:37
Водночас Москва не здатна запускати всі дрони щодня
ГУР відповів, скільки «шахедів» на місяць може виробляти Росія 
6 вересня, 05:46
Саміт ШОС прийняв підсумкову декларацію без згадки про Україну
Історичний результат саміту ШОС у Китаї. Ні слова про Україну
2 вересня, 14:49

Політика

Reuters: Китайські експерти допомагають Росії у розробці військових безпілотників
Reuters: Китайські експерти допомагають Росії у розробці військових безпілотників
«Мамалига не вибухає». Голова Асоціації українців Молдови оцінив ймовірність зриву парламентських виборів
«Мамалига не вибухає». Голова Асоціації українців Молдови оцінив ймовірність зриву парламентських виборів
Польща планує збивати російські ракети і дрони над Україною та Білоруссю
Польща планує збивати російські ракети і дрони над Україною та Білоруссю
«Гібридна атака». Міністр оборони Данії прокоментував провокації з дронами
«Гібридна атака». Міністр оборони Данії прокоментував провокації з дронами
Білий дім наказав провести масові звільнення у разі шатдауну
Білий дім наказав провести масові звільнення у разі шатдауну
Іран заявив, що отримав секретні документи щодо ядерної програми Ізраїлю
Іран заявив, що отримав секретні документи щодо ядерної програми Ізраїлю

Новини

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua