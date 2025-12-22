Ціни на російську нафту Urals обвалилися – Bloomberg

Ймовірною причиною обвалу цін на російську нафту можуть бути санкції США

Вартість російської нафти марки Urals обвалилися. Ціна за один барель нафти РФ коштує близько $34. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Як зазначається у виданні, на падіння цін російської нафти могли вплинути санкції США проти РФ. Що водночас торкнулися й економіки країни-терористки.

Відомо, що у п'ятницю, 19 грудня ціна на нафту в Балтійському морі також впала та складала $34,82 за барель. Водночас ціна нафти марки Brent, яка вважається головним зразком міжнародних цін, нині тримається $61 за барель, яка також нещодавно впала у ціні.

Падіння цін російської нафти свідчить про ефективність санкцій США проти Росії. До того ж тривала тенденція падіння цін на нафту РФ може загалом вплинути на доходи Кремля, які він використовує для війни в Україні, зазначається у статті. Адже нафта та газ складає чверть бюджету Росії. «Чим дешевшою стає нафта, тим більший фінансовий стимул мають нафтопереробні заводи ігнорувати санкції, щоб її купувати», – додають у виданні.

Напередодні, на світовому ринку зафіксували падіння нафти марки Brent, яку добувають у Північному морі. Зараз один баррель нафти коштує менше ніж $60, а саме $59,96. Нині на ринку пропозиція перевищує попит, що у майбутньому може стати причиною продовження падіння світових цін на нафту. Наприклад ціна за баррель нафти марки West Texas Intermediate зараз складає $56.

Нагадаємо, як танкери з російською нафтою застрягли біля Китаю. Йдеться про флот завантажений російською нафтою марки Urals, який розширився біля східного узбережжя Китаю після того, як Індія – найбільший покупець цієї марки – обмежила закупівлі через західні санкції.

Також повідомлялося, що російські нафтові компанії змушені різко збільшувати знижки на нафту для клієнтів у Китаї, щоб продати партії, від яких почали відмовлятися індійські нафтопереробні заводи.

За словами співрозмовників агентства, окремі вантажі нафти сорту Urals у балтійських портах продаються зі знижкою до $35 за барель до Brent – рекордною за весь час війни.