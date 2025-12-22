Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Ціни на російську нафту Urals обвалилися – Bloomberg

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Ціни на російську нафту Urals обвалилися – Bloomberg
Ціни на російську нафту марки Urals обвалилися
фото: Shutterstock

Ймовірною причиною обвалу цін на російську нафту можуть бути санкції США

Вартість російської нафти марки Urals обвалилися. Ціна за один барель нафти РФ коштує близько $34. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Як зазначається у виданні, на падіння цін російської нафти могли вплинути санкції США проти РФ. Що водночас торкнулися й економіки країни-терористки.

Відомо, що у п'ятницю, 19 грудня ціна на нафту в Балтійському морі також впала та складала $34,82 за барель. Водночас ціна нафти марки Brent, яка вважається головним зразком міжнародних цін, нині тримається $61 за барель, яка також нещодавно впала у ціні.

Падіння цін російської нафти свідчить про ефективність санкцій США проти Росії. До того ж тривала тенденція падіння цін на нафту РФ може загалом вплинути на доходи Кремля, які він використовує для війни в Україні, зазначається у статті. Адже нафта та газ складає чверть бюджету Росії. «Чим дешевшою стає нафта, тим більший фінансовий стимул мають нафтопереробні заводи ігнорувати санкції, щоб її купувати», – додають у виданні.

Напередодні, на світовому ринку зафіксували падіння нафти марки Brent, яку добувають у Північному морі. Зараз один баррель нафти коштує менше ніж $60, а саме $59,96. Нині на ринку пропозиція перевищує попит, що у майбутньому може стати причиною продовження падіння світових цін на нафту. Наприклад ціна за баррель нафти марки West Texas Intermediate зараз складає $56.

Нагадаємо, як танкери з російською нафтою застрягли біля Китаю. Йдеться про флот завантажений російською нафтою марки Urals, який розширився біля східного узбережжя Китаю після того, як Індія – найбільший покупець цієї марки – обмежила закупівлі через західні санкції.

Також повідомлялося, що російські нафтові компанії змушені різко збільшувати знижки на нафту для клієнтів у Китаї, щоб продати партії, від яких почали відмовлятися індійські нафтопереробні заводи.
За словами співрозмовників агентства, окремі вантажі нафти сорту Urals у балтійських портах продаються зі знижкою до $35 за барель до Brent – рекордною за весь час війни.

Читайте також:

Теги: росія нафта ціни економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наступний рік стане роком випробувань на міцність
2026 рік стане роком випробувань: головні прогнози
5 грудня, 18:58
Скільки американців проти будь-яких поступок України на користь Росії? Опитування
Скільки американців проти будь-яких поступок України на користь Росії? Опитування
7 грудня, 04:56
Генштаб ЗСУ повідомив про успішне ураження Астраханського газопереробного заводу
Сили оборони України уразили Астраханський газопереробний завод у РФ
15 грудня, 18:26
Плетенчук розповів, що ЗСУ провели багаторівневу операцію зі знищення підводного човна РФ
Військово-Морські Сили ЗСУ розкрили деталі атаки на підводний човен РФ у Новоросійську
16 грудня, 14:13
Вчительку Валентину Заярну до 12 років позбавлення волі, яка жила в Амвросіївці Донецької області
Росія засудила до 12 років вчительку з Донеччини, яка допомогла українському військовому – деталі справи
17 грудня, 12:17
За словами Павела, російська авіація систематично перевіряє реакцію Альянсу та його готовність діяти в умовах загрози
НАТО готове збивати російські дрони: президент Чехії зробив заяву
7 грудня, 15:50
Генерал Шталь пропонує радикальні зміни для підвищення обороноздатності
Генерал Бундесверу вимагає 48-годинний робочий тиждень для обороного сектора
12 грудня, 20:57
Безпілотники атакували Брянську область
Безпілотники атакували Брянську область
20 грудня, 03:29
Китай активно купує російське золото, що пояснюється високим внутрішнім попитом на цей метал,
Китай рекордно збільшив імпорт російського золота
Сьогодні, 03:29

Економіка

Ціни на російську нафту Urals обвалилися – Bloomberg
Ціни на російську нафту Urals обвалилися – Bloomberg
РФ різко наростила постачання СПГ до Китаю на тлі санкцій – Bloomberg
РФ різко наростила постачання СПГ до Китаю на тлі санкцій – Bloomberg
Японія запускає найбільшу АЕС світу після 15-річної паузи
Японія запускає найбільшу АЕС світу після 15-річної паузи
Китай рекордно збільшив імпорт російського золота
Китай рекордно збільшив імпорт російського золота
Швеція затримала підсанкційне російське судно
Швеція затримала підсанкційне російське судно
Економіка на межі: у Росії стрімко зростає кількість скарг на невиплату зарплат
Економіка на межі: у Росії стрімко зростає кількість скарг на невиплату зарплат

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua