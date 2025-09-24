Головна Світ Політика
Китай урізав закупівлі більшості російських сировинних товарів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Китай урізав закупівлі більшості російських сировинних товарів
Пекін прагне захистити свій внутрішній ринок від цінових коливань
фото: СЗРУ

Українська розвідка розповіла як уряд Китаю знизив співпрацю з Росією

За даними Служби зовнішньої розвідки України, уряд Китаю припинив дію неофіційних субсидій для імпорту російських міді та нікелю. Це рішення є частиною потужної стратегії Пекіна, спрямованої на оптимізацію державних витрат та диверсифікацію імпортних потоків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

Раніше ці субсидії у формі знижок компенсували логістичні витрати Росії та надавали російським постачальникам конкурентні переваги. Їхнє скасування призведе до зниження прибутків таких великих виробників, як «Норильський нікель» та «Русал».

Зазначається, що ці зміни відбуваються на тлі загального скорочення китайського імпорту більшості російських сировинних товарів у січні-червні 2025 року:

  • нафти – на 11%;
  • нафтопродуктів – на 28%;
  • СПГ – на 13%;
  • деревини та вугілля – на 10%.

Крім того, Пекін прагне захистити свій внутрішній ринок від цінових коливань, спричинених російськими металами, які продаються з дисконтом через західні санкції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай міг би вплинути на Росію та змусити її припинити війну, оскільки Москва сильно залежить від Пекіна. Проте, як зазначив Зеленський, Китай не робить цього. Таку заяву він зробив під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН, передає «Главком».

На думку українського лідера, сьогодні вплив ООН послаблюється, а її інструменти не працюють, але він переконаний, що активність може змінити цю ситуацію. Зеленський також вважає, що Володимир Путін лише вдає, ніби шукає дипломатичні шляхи, і уникає прямих зустрічей на рівні лідерів, замість цього надсилаючи делегації, які не можуть і не хочуть зупиняти війну.

