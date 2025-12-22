РФ різко наростила постачання СПГ до Китаю на тлі санкцій – Bloomberg

Експорт СПГ з Росії до Китаю сягнув рекордного рівня

Росія намагається переорієнтувати експорт газу на найбільший азійський ринок, щоб компенсувати падіння постачань до Європи

Експорт скрапленого природного газу з Росії до Китаю в листопаді досяг історичного максимуму. Покупці погодилися на ризики західних санкцій заради доступу до дешевого палива, повідомляє Bloomberg, повідомляє «Главком».

За даними митної служби Китаю, у листопаді поставки російського СПГ зросли більш ніж удвічі у річному вимірі: до 1,6 млн тонн. Це дозволило РФ обійти Австралію та стати другим найбільшим постачальником СПГ до Китаю після Катару.

Росія переорієнтовує експорт на найбільший газовий ринок Азії, намагаючись компенсувати різке падіння поставок до Європи після повномасштабного вторгнення в Україну та запровадження санкцій.

Через обмеження Москва змушена продавати газ зі значним дисконтом. У листопаді російський СПГ був найдешевшим серед 12 постачальників до Китаю, що майже на 10% нижче середньоринкової ціни, свідчать митні дані.

У серпні Китай почав імпортувати вантажі з підсанкційного заводу Арктик СПГ‑2 через віддалений термінал Бейхай. Водночас виробництво на заводі скоротилося, бо зимовий лід ускладнює експорт.

Раніше повідомлялося, що Китай активізував імпорт російського СПГ, який підпадає під санкції США, зокрема шляхом формування власного «тіньового флоту» для транспортування палива в обхід обмежень.