Якими є реальні пенсії в Європі: де люди похилого віку отримують €38 тис. на рік

Стало відомо, скільки отримують літні люди в ЄС та де найвища купівельна спроможність

Згідно з останніми даними Євростату та ОЕСР, розрив між найвищими та найнижчими пенсіями в Європі є вражаючим: виплати в Ісландії більш ніж удесятеро перевищують турецькі показники. Станом на кінець 2025 року середня валова пенсія в ЄС становить 17 321 євро на рік. Пенсійні виплати в Європі демонструють величезну нерівність.

Найвищі показники зафіксовано в країнах з потужною економікою та специфічними пенсійними системами:

Ісландія: €38 031 на рік (абсолютний лідер серед 34 країн).

Люксембург: €34 413 на рік (найвищий показник серед країн ЄС).

Швейцарія та Норвегія: також входять до п'ятірки лідерів.

На протилежному боці рейтингу опинилися:

Туреччина: €3 377 на рік.

Болгарія: €4 479 на рік.

Балканські країни та Балтія. У Сербії, Хорватії, Литві та Латвії середньорічна пенсія не перевищує €8 000.

Номінальні цифри не завжди відображають реальний рівень життя. Якщо перерахувати виплати за Стандартом купівельної спроможності (СПС), який враховує ціни на товари та послуги, розрив між країнами скорочується з 10 разів до 3,3.

Іспанія та Туреччина різко піднімаються в рейтингу завдяки нижчій вартості життя та соціальним пільгам. Швейцарія навпаки, опускається з 5-го на 15-те місце через надзвичайно високі внутрішні ціни.

Країни Східного блоку зберігають вищу купівельну спроможність завдяки безкоштовній медицині та субсидованому транспорту для літніх людей.

Експерти зазначають, що порівнювати пенсії складно через різні моделі фінансування. Розподільчі системи (Франція, Німеччина) фінансуються державою, де поточні працівники утримують пенсіонерів. Тут витрати на душу населення найвищі. Професійні системи охоплюють лише окремі галузі та доповнюють державні виплати.

«Рішення щодо пенсійної архітектури часто зумовлені історичною спадщиною та політичними компромісами. Це пояснює, чому країни зі схожою демографією мають різні витрати на пенсії», – підкреслює Девід Сінклер, виконавчий директор Міжнародного центру довголіття.

Попри високі цифри в окремих країнах, пенсіонери в середньому отримують лише 86% від середнього доходу населення Європи. У багатьох країнах цей показник нижче 50%, що ставить проблему бідності літніх людей у центр політичних дискусій 2025 року.

До слова, у 2026 році пенсії українців зростуть завдяки індексації та збільшенню прожиткового мінімуму, а сума видатків на пенсійне забезпечення значно перевищить показники 2025 року.