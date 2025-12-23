Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Економіка Росії може зазнати краху: аналіз WP

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Економіка Росії може зазнати краху: аналіз WP
Доходи РФ від нафти і газу, які мають вирішальне значення для бюджету, у грудні впадуть на 49% порівняно з попереднім роком
фото з відкритих джерел

Економісти стверджують, що значне розширення корпоративного кредитування в Росії протягом перших трьох років великої війни створило глибокі проблеми в банківській системі

Попри те що президент США Дональд Трамп наполягає на тому, що Росія має перевагу у війні проти України, економісти стверджують, що позиції країни слабкіші, ніж будь-коли. Кремль витратив більшу частину грошових резервів і позикових коштів, які сприяли різкому зростанню військових витрат, а попереду чекають ще більші проблеми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Прогнози тільки погіршуються, оскільки нові жорсткі санкції проти нафтового сектора Росії посилюють дефіцит готівки, що може призвести до банківської кризи в наступному році, навіть попри те, що російський диктатор Володимир Путін дотримується жорсткої позиції в переговорах про припинення війни.

Нові санкції, введені міністерством фінансів США в жовтні проти двох найбільших російських нафтових компаній, «Роснефть» і «Лукойл», посилюють тиск на бюджет і енергетичний сектор, оскільки Москва змушена приймати все більш значні знижки в розмірі понад $20 за барель нафти, при цьому ціна на нафту марки Urals становить $35, що значно менше, ніж $69, з якими спочатку розраховували при складанні бюджету на 2025 рік.

«Нафтова промисловість занурюється в кризу, і останні санкції прискорять цей процес», – сказав Крейг Кеннеді, колишній віцеголова Bank of America Merrill Lynch, який зараз працює в Гарвардському центрі російських і євразійських досліджень імені Девіса.

За даними Reuters, доходи від нафти і газу, які мають вирішальне значення для бюджету, у грудні впадуть на 49% порівняно з попереднім роком на тлі нових санкцій і падіння цін на нафту, що ще більше поглибить дефіцит бюджету, навіть попри те, що військові витрати зросли до рекордного рівня, досягнувши $149 млрд за перші три квартали цього року.

Зазначається, що ще до того, як нові санкції почали глибше впливати на доходи підприємств і бюджету, російська економіка рухалася до рецесії. Центральний банк був змушений підняти процентні ставки до рекордного рівня понад 20%.

Російська економіка «користувалася багатьма позитивними факторами, такими як високі світові ціни на сировину та бум, спричинений витратами. Більшість цих факторів зникли, і саме тому Росія зараз перебуває в найгіршій ситуації з початку війни», – сказав Яніс Клуге, економіст Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки.

Економісти стверджують, що значне розширення корпоративного кредитування в Росії протягом перших трьох років великої війни в поєднанні з тривалим періодом високих процентних ставок створило глибокі проблеми в банківській системі.

Як повідомлялося, у Російській Федерації зафіксовано масштабне зростання невдоволення серед працівників через порушення трудового законодавства. Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України з посиланням на дані «Роструда», кількість звернень громадян до початку грудня сягнула понад 70 тис., що у півтора раза перевищує минулорічні показники.

Читайте також:

Теги: росія економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Краснодарському краї після атаки безпілотників зафіксовано пожежі в районі морського порту «Тамань»
Удар дронів по порту Тамань у Краснодарському краї: що відомо
Вчора, 12:20
Після завершення професійної кар'єри Степанець працював тренером з боксу у Хабаровську
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона світу з боксу
21 грудня, 15:54
Спеціальний посланник США Стів Віткофф (праворуч), радник президента Росії із зовнішньої політики Юрій Ушаков (ліворуч), генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв (другий праворуч) та зять президента Трампа Джаред Кушнер
Politico: У Майамі заплановано зустріч представників США та РФ щодо завершення війни
17 грудня, 22:44
У Алдоніна лікарі діагностували рак шлунка
Ексфутболіст збірної РФ, який брав участь у турнірі з викраденими українськими дітьми, захворів на рак
15 грудня, 20:08
РФ відмовилася від перемир’я, енергомережа України під загрозою
Масовані удари РФ ставлять українську енергетику під загрозу колапсу – WP
15 грудня, 16:07
СБУ знищила залізничні цистерни, проміжну заправну ємність та зливо-наливну естакаду
Палало три доби: подробиці ураження термінала зрідженого газу в порту «Темрюк»
9 грудня, 09:38
Трамп може відмовитися від своїх мирних ініціатив, спрямованих на завершення війни в Україні
США можуть відступити від мирної ініціативи щодо України. Вітакер назвав причину
9 грудня, 04:34
Командна робота США-ЄС та України по суті продемонструвала свою ефективність і викликала істерику у Кремлі
Санкційний удар по нафті. У Кремлі істерика
8 грудня, 16:16
Бессент: Європейці кажуть мені: ми вводимо наш 19-й пакет санкцій. З мого розуміння, якщо вам доводиться робити щось 19 разів, ви зазнали невдачі
Міністр фінансів США Бессент розкритикував підхід Європи до санкцій проти Росії
23 листопада, 23:56

Економіка

Економіка Росії може зазнати краху: аналіз WP
Економіка Росії може зазнати краху: аналіз WP
Ціни на золото та срібло встановили нові історичні рекорди: причина
Ціни на золото та срібло встановили нові історичні рекорди: причина
Лише одна країна світу може прогодувати себе самостійно: дослідження
Лише одна країна світу може прогодувати себе самостійно: дослідження
Ціни на російську нафту Urals обвалилися – Bloomberg
Ціни на російську нафту Urals обвалилися – Bloomberg
РФ різко наростила постачання СПГ до Китаю на тлі санкцій – Bloomberg
РФ різко наростила постачання СПГ до Китаю на тлі санкцій – Bloomberg
Японія запускає найбільшу АЕС світу після 15-річної паузи
Японія запускає найбільшу АЕС світу після 15-річної паузи

Новини

Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua