Доходи РФ від нафти і газу, які мають вирішальне значення для бюджету, у грудні впадуть на 49% порівняно з попереднім роком

Економісти стверджують, що значне розширення корпоративного кредитування в Росії протягом перших трьох років великої війни створило глибокі проблеми в банківській системі

Попри те що президент США Дональд Трамп наполягає на тому, що Росія має перевагу у війні проти України, економісти стверджують, що позиції країни слабкіші, ніж будь-коли. Кремль витратив більшу частину грошових резервів і позикових коштів, які сприяли різкому зростанню військових витрат, а попереду чекають ще більші проблеми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Прогнози тільки погіршуються, оскільки нові жорсткі санкції проти нафтового сектора Росії посилюють дефіцит готівки, що може призвести до банківської кризи в наступному році, навіть попри те, що російський диктатор Володимир Путін дотримується жорсткої позиції в переговорах про припинення війни.

Нові санкції, введені міністерством фінансів США в жовтні проти двох найбільших російських нафтових компаній, «Роснефть» і «Лукойл», посилюють тиск на бюджет і енергетичний сектор, оскільки Москва змушена приймати все більш значні знижки в розмірі понад $20 за барель нафти, при цьому ціна на нафту марки Urals становить $35, що значно менше, ніж $69, з якими спочатку розраховували при складанні бюджету на 2025 рік.

«Нафтова промисловість занурюється в кризу, і останні санкції прискорять цей процес», – сказав Крейг Кеннеді, колишній віцеголова Bank of America Merrill Lynch, який зараз працює в Гарвардському центрі російських і євразійських досліджень імені Девіса.

За даними Reuters, доходи від нафти і газу, які мають вирішальне значення для бюджету, у грудні впадуть на 49% порівняно з попереднім роком на тлі нових санкцій і падіння цін на нафту, що ще більше поглибить дефіцит бюджету, навіть попри те, що військові витрати зросли до рекордного рівня, досягнувши $149 млрд за перші три квартали цього року.

Зазначається, що ще до того, як нові санкції почали глибше впливати на доходи підприємств і бюджету, російська економіка рухалася до рецесії. Центральний банк був змушений підняти процентні ставки до рекордного рівня понад 20%.

Російська економіка «користувалася багатьма позитивними факторами, такими як високі світові ціни на сировину та бум, спричинений витратами. Більшість цих факторів зникли, і саме тому Росія зараз перебуває в найгіршій ситуації з початку війни», – сказав Яніс Клуге, економіст Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки.

Економісти стверджують, що значне розширення корпоративного кредитування в Росії протягом перших трьох років великої війни в поєднанні з тривалим періодом високих процентних ставок створило глибокі проблеми в банківській системі.

Як повідомлялося, у Російській Федерації зафіксовано масштабне зростання невдоволення серед працівників через порушення трудового законодавства. Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України з посиланням на дані «Роструда», кількість звернень громадян до початку грудня сягнула понад 70 тис., що у півтора раза перевищує минулорічні показники.