Іран погрожує відключити інтернет-кабелі: під загрозою зв'язок Азії з Європою

Вікторія Літвінова
Ормузька протока – стратегічний вузол, через який проходять підводні кабелі
фото ілюстративне
Google, Microsoft та Amazon можуть зобов'язати платити Тегерану та дотримуватись іранського законодавства

Іран планує стягувати ліцензійні збори з операторів підводних інтернет-кабелів, прокладених через Ормузьку протоку, а пов'язані з режимом ЗМІ погрожують перервати трафік у разі відмови від оплати. Під загрозою опиняється інтернет-з'єднання між Азією та Європою, що може вдарити по банківських системах, біржах і хмарних сервісах по всьому світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN

Що вимагає Іран

Офіційний речник центрального штабу іранського військового командування Ебрахім Зольфагарі заявив, що Тегеран має намір запровадити обов'язкові платежі за використання підводних кабелів, через які проходить інтернет-трафік між країнами Перської затоки, Європою та Азією.

Минулого тижня законодавці в Тегерані обговорили план, пов'язані з КВІР медіа конкретизували його зміст. Відповідно до нього:

  • великі технологічні компанії – зокрема Google, Microsoft, Meta та Amazon – зобов'яжуть дотримуватись іранського законодавства;
  • оператори підводних кабелів сплачуватимуть ліцензійні збори за прокладення ліній через протоку;
  • права на ремонт і обслуговування кабелів нададуть виключно іранським фірмам.

Загроза для Європи

Більшість підводних кабелів у цьому регіоні проходить поблизу узбережжя Оману, однак частина з них розташована в територіальних водах Ірану. Саме ці лінії забезпечують передачу даних між Азією та Європою – включно з трафіком, критичним для роботи європейських банків, бірж і хмарної інфраструктури.

CNN наголошує: якщо Іран реалізує погрозу й пошкодить кабелі, збитки можуть сягнути трильйонів доларів, а перебої охоплять глобальну мережу. Постраждають стримінгові платформи, AI-сервіси та фінансові системи по всьому світу – в тому числі в Європі.

Чому план важко втілити

Наразі незрозуміло, як Тегеран змусить технологічних гігантів виконувати ці вимоги. Американські санкції забороняють компаніям із США здійснювати будь-які платежі на користь Ірану, що фактично унеможливлює дотримання іранських умов для ключових гравців галузі.

Нагадаємо, питання контролю над Ормузькою протокою вже є одним із ключових інструментів тиску Ірану під час переговорів зі США. Іран заявив, що Ормузька протока залишиться закритою до укладення рамкової угоди з Вашингтоном. Раніше пов'язані з КВІР медіа погрожували підпалити судна, що намагатимуться пройти через протоку без дозволу Тегерана.

До слова, тема безпеки підводних кабелів є гострою і в Європі – зокрема після серії пошкоджень телекомунікаційної інфраструктури в Балтійському морі. У Червоному морі пошкодження підводних кабелів уже призводило до збоїв у роботі Microsoft Azure та порушення передачі даних у Африці, Азії та на Близькому Сході.

