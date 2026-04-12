Іран заявив, що Ормузька протока залишиться закритою до укладення рамкової угоди з США

Ормузька протока на постійній основі може стати інструментом фінансового та політичного тиску Ірану

Іранська сторона вимагає одноосібного контролю над Ормузькою протокою

Іранська сторона підтвердила, що статус Ормузької протоки не зміниться до моменту досягнення «спільної рамкової домовленості» зі Сполученими Штатами. Як повідомило CNN джерело в іранських службах безпеки, наразі переговорний процес ускладнюється через «надмірні вимоги» Вашингтона щодо контролю за цим стратегічним водним шляхом. Про це пише «Главком».

Тегеран наголошує на своїй готовності до тривалого очікування, зазначаючи, що «Іран не поспішає». Американську сторону вже попередили: доки не буде випрацювано єдиних принципів угоди, протока залишатиметься закритою навіть для обмеженої кількості суден.

Представники іранських спецслужб закликають американських переговірників до «реалістичного підходу». За їхніми словами, Іран уже продемонстрував здатність повністю контролювати рух у протоці, а будь-які сподівання на інший сценарій є «прорахунком», який обернеться проти інтересів США. Наразі відсутність компромісу щодо Ормузької протоки залишається головним бар'єром для подальшого прогресу в переговорах.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив байдужість щодо фінального результату переговорів із Тегераном, які наразі тривають в Ісламабаді.

Залишаючи Білий дім, він заявив журналістам, що для Сполучених Штатів факт підписання угоди не є критичним.

Раніше президент США Дональд Трамп окреслив ключовий критерій майбутніх домовленостей із Тегераном. За його словами, «справедлива угода» на 99% має складатися з повної відмови Ірану від ядерного озброєння.

Трамп також припустив, що в країні вже фактично відбулася зміна режиму, хоча офіційно Вашингтон не висував такої вимоги.