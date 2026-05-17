Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Економіка Росії скорочується попри зростання цін на нафту – Le Monde

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Економіка Росії скорочується попри зростання цін на нафту – Le Monde
Підвищення податків у 2025 році так і не принесло казні додаткових доходів
фото ілюстративне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Економіст Іноземцев: неосовєтська політика Путіна веде Росію від «дива зростання» до стагнації

Попри стрімке зростання цін на нафту через ізраїльсько-американську війну проти Ірану, економіка Росії у першому кварталі 2026 року скоротилася приблизно на 0,2%. Причиною стала не кон'юнктура ринку, а хибні рішення самого Кремля. Про це пише «Главком» з посиланням на аналіз економіста Владислава Іноземцева у виданні Le Monde.

Як Кремль сам підрубав власну економіку

За словами Іноземцева, коли у 2024 році через різке зростання державних видатків і масових виплат військовослужбовцям розгорілася інфляція, влада обрала найгірший із можливих варіантів реагування: різко підняла відсоткову ставку, збільшила податки – особливо для малого та середнього бізнесу – і фактично заблокувала «паралельний імпорт» через пострадянські країни.

Водночас Кремль розгорнув кампанію з «націоналізації» майна, що підірвало довіру підприємців, та розпочав «інтернет-війну» проти власної цифрової економіки. За оцінками аналітиків, лише це коштувало країні близько 0,5% ВВП. Примітно, що підвищення податків у 2025 році так і не принесло казні додаткових доходів.

«Це ще не все: він розгорнув кампанію з «націоналізації», яка підірвала довіру бізнесу, і почав «війну в інтернеті», паралізуючи цифрову економіку Росії», – зазначає Іноземцев.

Розумна політика на 2025 рік, на думку економіста, мала поєднувати фіскальну стабільність, помірні відсоткові ставки, заморожування тарифів ЖКГ і лібералізацію імпорту. Натомість Путін обрав шлях, що нагадує радянські практики: головний радник президента вже відкрито заговорив про можливе повернення до планової економіки. 

Чому нафтодолари не рятують

Зростання цін на нафту через конфлікт на Близькому Сході справді принесло Росії додаткові надходження, однак змінити загальну картину не змогло. Іноземцев пояснює це так: економіка Росії схожа на суху губку – будь-які нові гроші йдуть не на розвиток, а на затикання дір у фінансах домогосподарств, компаній і держави.

Підприємства по вуха в боргах перед банками й скорочують витрати. Споживачі переходять на дешевші магазини, відмовляються від ресторанів і відпочинку та накопичують заощадження через невизначеність, навіть якщо доходи формально зростають. Путін публічно закликав населення гасити борги перед банками – але це лише підтвердило масштаб проблеми.

За підсумками 2026 року уряд Росії втричі знизив прогноз зростання ВВП – з 1,3% до 0,4%. Іноземцев вважає, що до кінця року держфінанси дещо покращаться, але без жодного економічного відновлення. Зростання можливе лише якщо ціни на нафту залишатимуться високими щонайменше до осені.

Нагадаємо, за даними Служби зовнішньої розвідки України, економіка Росії охоплена системною кризою: у першому кварталі 2026 року діяльність припинили шість відсотків підприємств, а митні надходження впали до найнижчої позначки з початку повномасштабної агресії. До слова, «Главком» раніше писав, що Путін веде економіку РФ до прірви: громадяни дедалі частіше не повертають кредити, масово закривається бізнес, а інвестиції у стратегічні галузі стрімко скорочуються.

Читайте також:

Теги: інфляція росія економіка путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Економіка Росії скорочується попри зростання цін на нафту – Le Monde
Економіка Росії скорочується попри зростання цін на нафту – Le Monde
Розвідка констатує початок системної банківської кризи в РФ
Розвідка констатує початок системної банківської кризи в РФ
Без молоді, грошей та модернізації: розвідка розкрила масштабний колапс російської промисловості
Без молоді, грошей та модернізації: розвідка розкрила масштабний колапс російської промисловості
Розвідка: Росія продовжує літати на старих літаках, ризикуючи пасажирами
Розвідка: Росія продовжує літати на старих літаках, ризикуючи пасажирами
The Economist: ціни на нафту можуть злетіти за кілька тижнів
The Economist: ціни на нафту можуть злетіти за кілька тижнів
США не продовжили дозвіл на купівлю нафти з Росії
США не продовжили дозвіл на купівлю нафти з Росії

Новини

Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Сьогодні, 22:35
Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua