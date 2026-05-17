Економіка Росії скорочується попри зростання цін на нафту – Le Monde

Економіст Іноземцев: неосовєтська політика Путіна веде Росію від «дива зростання» до стагнації

Попри стрімке зростання цін на нафту через ізраїльсько-американську війну проти Ірану, економіка Росії у першому кварталі 2026 року скоротилася приблизно на 0,2%. Причиною стала не кон'юнктура ринку, а хибні рішення самого Кремля. Про це пише «Главком» з посиланням на аналіз економіста Владислава Іноземцева у виданні Le Monde.

Як Кремль сам підрубав власну економіку

За словами Іноземцева, коли у 2024 році через різке зростання державних видатків і масових виплат військовослужбовцям розгорілася інфляція, влада обрала найгірший із можливих варіантів реагування: різко підняла відсоткову ставку, збільшила податки – особливо для малого та середнього бізнесу – і фактично заблокувала «паралельний імпорт» через пострадянські країни.

Водночас Кремль розгорнув кампанію з «націоналізації» майна, що підірвало довіру підприємців, та розпочав «інтернет-війну» проти власної цифрової економіки. За оцінками аналітиків, лише це коштувало країні близько 0,5% ВВП. Примітно, що підвищення податків у 2025 році так і не принесло казні додаткових доходів.

«Це ще не все: він розгорнув кампанію з «націоналізації», яка підірвала довіру бізнесу, і почав «війну в інтернеті», паралізуючи цифрову економіку Росії», – зазначає Іноземцев.

Розумна політика на 2025 рік, на думку економіста, мала поєднувати фіскальну стабільність, помірні відсоткові ставки, заморожування тарифів ЖКГ і лібералізацію імпорту. Натомість Путін обрав шлях, що нагадує радянські практики: головний радник президента вже відкрито заговорив про можливе повернення до планової економіки.

Чому нафтодолари не рятують

Зростання цін на нафту через конфлікт на Близькому Сході справді принесло Росії додаткові надходження, однак змінити загальну картину не змогло. Іноземцев пояснює це так: економіка Росії схожа на суху губку – будь-які нові гроші йдуть не на розвиток, а на затикання дір у фінансах домогосподарств, компаній і держави.

Підприємства по вуха в боргах перед банками й скорочують витрати. Споживачі переходять на дешевші магазини, відмовляються від ресторанів і відпочинку та накопичують заощадження через невизначеність, навіть якщо доходи формально зростають. Путін публічно закликав населення гасити борги перед банками – але це лише підтвердило масштаб проблеми.

За підсумками 2026 року уряд Росії втричі знизив прогноз зростання ВВП – з 1,3% до 0,4%. Іноземцев вважає, що до кінця року держфінанси дещо покращаться, але без жодного економічного відновлення. Зростання можливе лише якщо ціни на нафту залишатимуться високими щонайменше до осені.

Нагадаємо, за даними Служби зовнішньої розвідки України, економіка Росії охоплена системною кризою: у першому кварталі 2026 року діяльність припинили шість відсотків підприємств, а митні надходження впали до найнижчої позначки з початку повномасштабної агресії.