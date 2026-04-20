Іран висміяв заклик ЄС відкрити Ормузьку протоку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Іран висміяв заклик ЄС відкрити Ормузьку протоку
Багаї заявив, що міжнародне правило не забороняє Ірану як прибережній країні діяти так, щоб не допустити використання Ормузької протоки для військових дій проти нього
Глави дипломатії ЄС Кая Каллас заявляла, що Ормузька протока має залишатися відкритою і вільною для проходу суден

Іранський уряд висміяв заклики головної дипломатки ЄС Каї Каллас про відкриття Ормузької протоки та дотримання міжнародного права. У неділю, 19 квітня, рух суден фактично зупинився, оскільки іранські військові човни обстріляли судна, які намагалися пройти через цей морський маршрут. Про це повідомляє «Главком»  з посиланням на Politico.

Каллас у соцмережі X написала, що за міжнародними правилами рух через такі водні шляхи, як Ормузька протока, має залишатися відкритим і вільним для проходу. Вона також наголосила, що запровадження будь-яких зборів за транзит створить ризикований прецедент для системи міжнародного морського судноплавства, тому Ірану варто відмовитися від ідеї брати плату за транзит.

«Те саме «міжнародне право»? ЄС згадує про нього, коли хоче повчати інших, але водночас мовчки підтримує війну США та Ізраїлю і не помічає того, що відбувається з іранцями. Залиште свої повчання, адже Європа постійно говорить одне, а робить інше, тому слова про міжнародне право виглядають як лицемірство», – відповів речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї на заяву Каллас.

Посадовець заявив, що жодне міжнародне правило не забороняє Ірану як прибережній країні діяти так, щоб не допустити використання Ормузької протоки для військових дій проти нього. Він також зазначив, що повністю вільний прохід через протоку зараз неможливий, оскільки дії США та Ізраїлю призвели до присутності американських військових сил поблизу цього району.

Нагадаємо, спікер парламенту Ірану та головний переговірник Мохаммад Багер Галібаф заявив, що переговори між Тегераном та Вашингтоном про врегулювання конфлікту все ще далекі від завершення. За його словами, попри певний прогрес у деяких питаннях, остаточної угоди найближчим часом чекати не варто.

Ситуація загострилася в суботу, 18 квітня, коли Іран офіційно оголосив про повторне закриття стратегічно важливої Ормузької протоки. Своє рішення Тегеран мотивував «неодноразовими порушеннями довіри» з боку США, які продовжують утримувати військово-морську блокаду іранських портів.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів, включаючи спільну роботу з вивезення збагаченого урану з країни та його доставки до США. 

