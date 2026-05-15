Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»

Сі Цзіньпін восени полетить до США на запрошення Трампа

Міністерство закордонних справ Китаю офіційно оголосило, що лідер КНР Сі Цзіньпін здійснить офіційний візит до Сполучених Штатів Америки восени 2026 року. Як повідомляє CNN, поїздка відбудеться на особисте прохання американського президента Дональда Трампа, інформує «Главком».

Очільник китайського закордонного відомства Ван Ї назвав нещодавній двосторонній саміт лідерів «історичним» та заявив про досягнення суттєвих результатів у геополітичних та економічних питаннях.

«Це була важлива зустріч, під час якої глави двох держав провели ґрунтовне спілкування та досягли суттєвих результатів», – заявив міністр закордонних справ Ван Ї.

Які питання розглянули

Спільна роль: Китай та США задекларували готовність підтримувати постійну комунікацію для «політичного врегулювання кризи» (саме так Пекін називає війну РФ проти України).

Російський трек: На тлі американо-китайського зближення Кремль поспіхом оголосив, що російський диктатор Володимир Путін також планує терміновий візит до Китаю.

Криза навколо Ірану: КНР закликала США та Тегеран вирішити ядерні суперечки через переговори та виступила за відновлення судноплавства в Ормузькій протоці на основі перемир'я.

Торгово-економічні відносини

Учасники переговорів досягли збалансованих компромісів, які можуть пом'якшити глобальну тарифну війну:

Послаблення санкцій: Дональд Трамп припустив можливість скасування обмежень для тих китайських компаній, які купують нафту в Ірані.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні обговорював війну між Росією та Україною. За його словами, це питання обидва політики хотіли б вирішити.

Нагадаємо, президент США відвідав Пекін з дводенним державним візитом. Дональд Трамп 14 травня прибув до Великої зали народних зборів у Пекіні для переговорів із Сі Цзіньпіном. Під час зустрічі сторони обговорили війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході, Корейський півострів та питання Тайваню. До слова, Трамп офіційно запросив Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім 24 вересня 2026 року.