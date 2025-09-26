Росія готує диверсії довкола Британських островів, вивчаючи підводні комунікації – FT

Диверсії довкола Британських островів загрожують інтернету, енергетиці та воєнному зв'язку Європи

Росія дедалі більше зосереджується на підводних шпигунських операціях, які викликають серйозне занепокоєння серед країн-членів НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Попри повітряні провокації, саме дії під водою можуть стати інструментом для диверсій навколо Британських островів та в інших важливих регіонах.

Головний інструмент цих операцій – військовий шпигунський корабель «Янтар». Він обладнаний спеціалізованою технікою для спостереження, картографування та потенційного перехоплення підводних комунікацій. У листопаді 2024 року «Янтар» здійснив великий рейд: він пройшов повз Норвегію, спустився через Ла-Манш та Ірландське море, а потім попрямував на південь до Середземного моря і далі до Суецу.

Високопоставлені командири НАТО підтверджують, що уважно стежать за судном. Вони вважають, що «Янтар» використовується для підтримки напруги, адже він методично рухається вздовж важливих ліній підводних кабелів та трубопроводів.

За діяльність цього судна відповідає російське Головне управління глибоководних досліджень (GUGI). Західні чиновники, включаючи уряд Великої Британії, який вніс GUGI до санкційних списків, переконані: це відомство здатне проводити повний спектр таємних операцій та саботажу у так званій «сірій зоні» – просторі між мирним часом та відкритим збройним конфліктом.

Критична залежність Заходу від підводної інфраструктури робить її привабливою мішенню. Наприклад, Велика Британія отримує 99% своїх цифрових даних і три чверті газу саме через підводні кабелі та трубопроводи. Особливо чутливими є кабелі, що забезпечують роботу спільної військової мережі США та Великої Британії для відстеження ворожих підводних човнів.

Можливості «Янтаря» включають використання підводних апаратів з маніпуляторами, які можуть під'єднуватися до військових або інтернет-кабелів для перехоплення інформації. Крім того, він здатен встановлювати вибухові пристрої для майбутньої детонації. Військово-морські експерти вважають, що судно, імовірно, виявляє ключові вузли збігу кабелів, щоб один підрив міг спричинити максимальний збій.

Колишній військово-морський аташе Девід Філдс підсумовує, що розвідувальні можливості GUGI становлять значну загрозу для глобальної мережі. У разі критичного зростання напруженості, Росія може спробувати паралізувати енергетичні та комунікаційні системи Заходу, сподіваючись таким чином запобігти переходу до повномасштабної війни.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що німецькі супутники перебувають під впливом і спостереженням російських космічних апаратів. Він виголосив цю заяву під час виступу на Берлінській космічній конференції.

За словами очільника оборонного відомства, два російські розвідувальні супутники «Луч-Олимп» здійснюють відстеження роботи німецьких апаратів IntelSat.

Пісторіус наголосив, що Росія та Китай протягом останніх років швидкими темпами розширили свої можливості ведення війни у космосі. Він зазначив, що ці країни мають технології, які дозволяють «порушувати роботу супутників, засліплювати супутники, маніпулювати ними або кінетично знищувати їх».