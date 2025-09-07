У Червоному морі пошкоджено підводні кабелі: Microsoft попереджає про перебої в роботі

Компанія не повідомила, що стало причиною пошкодження

Компанія Microsoft повідомила про пошкодження кількох міжнародних підводних кабелів у Червоному морі, що може призвести до затримок у роботі хмарного сервісу для зберігання даних Microsoft Azure, повідомляє «Главком».

Трафік, що проходить через Близький Схід з азійського та європейського регіонів і назад, може зіткнутися з затримками через пошкодження кількох підводних оптоволоконних кабелів у Червоному морі, йдеться в заяві компанії.

«Наші інженерні команди активно працюють над вирішенням проблеми через використання альтернативних шляхів і перепризначення трафіку, також обговорюються варіанти з іншими постачальниками та можливості розширення пропускної здатності в цьому регіоні.

Пошкодження підводних кабелів можуть зайняти деякий час для ремонту, тому ми продовжимо моніторити ситуацію, коригувати маршрути та оптимізувати роботу, щоб зменшити вплив на клієнтів. Ми будемо надавати щоденні оновлення або раніше, якщо ситуація зміниться», – йдеться у повідомленні.

Водночас компанія не повідомила, що стало причиною пошкодження.

Нагадаємо, у Червоному морі було перерізано три кабелі, які забезпечували глобальний інтернет і комунікації.

Пошкодження торкнулися 25% трафіку, що проходить через Червоне море лініями, які забезпечують передачу даних в Африку, Азію і на Близький Схід. До них належать Азія-Африка-Європа 1, шлюз Європа-Індія, Seacom і TGN-Gulf, повідомляє гонконгська компанія HGC Global Communications.