Розвідка констатує початок системної банківської кризи в РФ

Максим Бурич
Головним маркером паралічу комерційного сектору стало різке зростання простроченої дебіторської заборгованості
фот: СЗРУ
Наявний фінансовий крах наразі має суто прихований характер

Економічна модель Росії, підірвана санкціями та виснажливою війною, продемонструвала виконання офіційних критеріїв системної кризи у фінансовому секторі. За оцінками аналітиків, банківська система країни-агресорки увійшла у фазу глибокої деградації, яка наразі штучно утримується у прихованій формі завдяки адміністративним маніпуляціям Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Факт масштабної дестабілізації фінансового сектору РФ змушені публічно підтвердити навіть лояльні до російської влади аналітичні центри. Відповідно до методології Міжнародного валютного фонду (МВФ), ключовим індикатором початку незворотного системного банківського кризи є перетин позначки у 10% проблемних та «безнадійних» активів у загальному портфелі банківської системи.

Згідно зі свіжими моніторинговими даними, цей критичний поріг у Росії офіційно подолано, а негативний показник стабільно фіксується і поглиблюється вже третій місяць поспіль. Найбільша «глибина ураження» спостерігається в секторі необеспеченого роздрібного кредитування (де частка «поганих» боргів злетіла до 13%) та в сегменті кредитування малого й середнього бізнесу, де обсяг дефолтних позик досяг критичних 19%.

Експерти наголошують, що наявний фінансовий крах наразі має суто прихований характер. Масової паніки серед російських вкладників та лавиноподібного закриття фінустанов поки вдається уникати через дві причини:

  • Примусова реструктуризація: Центробанк РФ дозволив комерційним банкам масово переоформлювати прострочені кредити, фактично «загримовуючи» збитки. Замість визнання дефолту позичальників, банки штучно продовжують терміни виплат, хоча реальних грошей за цими рахунками немає;
  • Домінування держбанків: Монопольний контроль Кремля над найбільшими фінансовими інститутами («Сбербанк», «ВТБ») дозволяє покривати капітальні дірки прямими фінансовими ін’єкціями з бюджету та Фонду національного добробуту.

Проте аналітики попереджають, що така «косметика» лише відтерміновує відкриту фазу кризи, накопичуючи внутрішні ризики, які неминуче вирвуться назовні у вигляді масштабної девальвації чи заморожування депозитів.

Паралельно з банківським сектором стрімко деградує і реальна російська економіка. Жорстка грошово-кредитна політика та непомірні відсоткові ставки фактично зупинили розвиток ринку. Протягом останніх 12 місяців зростання ВВП держави-агресорки практично зупинилося, сповільнившись до символічних «0,4%». При цьому стійка негативна динаміка, що сформувалася протягом 2025 року, плавно перейшла і в перші місяці 2026-го.

Головним маркером паралічу комерційного сектору стало різке зростання простроченої дебіторської заборгованості в розрахунках між підприємствами. Вперше в історії цей показник пробив психологічну позначку і перевищив астрономічні «8 трлн рублів» (близько 3,8% від загального ВВП Росії).

Нагадаємо, міністерство промисловості Російської Федерації визнало катастрофічну кадрову кризу: на сьогодні промисловому сектору країни-агресорки бракує майже 1,9 млн працівників. Ситуація ускладнюється стрімким старінням робочої сили, дефіцитом фінансування та повною зупинкою технологічного оновлення. 

