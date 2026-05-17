Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Служба зовнішньої розвідки України виділяє кілька ключових чинників, які заганяють російську індустрію у глухий кут

Міністерство промисловості Російської Федерації визнало катастрофічну кадрову кризу: на сьогодні промисловому сектору країни-агресорки бракує майже 1,9 млн працівників. Ситуація ускладнюється стрімким старінням робочої сили, дефіцитом фінансування та повною зупинкою технологічного оновлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними аналітиків української розвідки, озвучена Кремлем цифра у 1,9 млн незаповнених вакансій є критичною. З цієї кількості понад 500 тис. мають бути фахівцями з вищою інженерною освітою, а ще 1,4 млн – кваліфікованими робітниками із середньою професійною підготовкою. Проте головна проблема полягає в тому, що кадрові ресурси в РФ фізично вичерпані.

Російська освітня система демонструє повну неспроможність забезпечити заводи новими кадрами. Попри те, що у 2024 році профільні виші та коледжі випустили понад 386 тис. інженерів і техніків, на реальному виробництві залишаються працювати лише «27–28%» випускників. Решта дипломованих фахівців одразу йде у комерційні сфери, де рівень заробітних плат є значно вищим. Таким чином, державна система щороку витрачає ресурси на підготовку кадрів, які промисловість не здатна утримати.

Служба зовнішньої розвідки України виділяє кілька ключових чинників, які заганяють російську індустрію у глухий кут:

Російські підприємства задихаються від рекордно високих відсоткових ставок за кредитами та гострого браку внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Через це заводи просто не мають фінансової спроможності підвищувати зарплати для залучення фахівців;

Вікова структура на виробництвах повністю зруйнована. За останнє десятиліття частка молодих працівників «віком до 30 років» на російських підприємствах скоротилася з 22% до 12%. Натомість кількість робітників, яким за 60 років, зросла майже на 60%. Заводи стрімко старіють разом із персоналом, а адекватної заміни немає;

Процеси цифровізації та роботизації на російських фабриках просуваються надто повільно через міжнародні санкції та брак імпортних комплектуючих. Росія не спроможна компенсувати дефіцит живих людей сучасними технологіями.

У підсумку російська промисловість опинилася у замкненому колі: їй бракує персоналу для підтримання щоденної роботи, але водночас немає людей і для проведення хоч якоїсь модернізації. Більшість підприємств здатні лише підтримувати поточні застарілі цикли виробництва, але повністю позбавлені можливості впроваджувати нові технології. В СЗРУ констатують, що таке технологічне відставання РФ від цивілізованого світу буде лише стрімко поглиблюватися, і жодні мобілізаційні плани чи адміністративний тиск Кремля вже не зможуть виправити цей системний обвал.

Нагадаємо, Москва оголосила тендер на продовження льотного ресурсу пасажирських літаків Sukhoi Superjet 100 вартістю понад шістдесят мільйонів доларів – натомість що будувати нові борти на заміну.