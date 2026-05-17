Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Розвідка: Росія продовжує літати на старих літаках, ризикуючи пасажирами

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка: Росія продовжує літати на старих літаках, ризикуючи пасажирами
Москва планує експлуатувати борти ще довше, не маючи чим їх замінити
Фото ілюстративне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Програма відродження російського авіапрому провалилася: замість обіцяних сорока двох нових літаків авіакомпанії отримали дванадцять

Москва оголосила тендер на продовження льотного ресурсу пасажирських літаків Sukhoi Superjet 100 вартістю понад шістдесят мільйонів доларів – натомість що будувати нові борти на заміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України

Програма, що тріщить по швах

Міністерство промисловості і торгівлі Росії оголосило тендер на науково-дослідні роботи з продовження ресурсу SSJ100. Вартість контракту – 60,6 млн доларів, дедлайн – грудень 2028 року. Підрядник має збільшити ліміт польотних циклів з нинішніх десяти–п'ятнадцяти тисяч до п'ятнадцяти–двадцяти тисяч, допустимий наліт – з п'ятнадцяти–двадцяти п'яти тисяч до двадцяти п'яти–сорока тисяч годин, а строк служби окремих модифікацій – з п'ятнадцяти до двадцяти років.

За оцінкою розвідки, сума контракту для авіаційної галузі мізерна, а самі роботи зводяться до паперового переоформлення ресурсу з мінімальним технічним наповненням. Тобто Москва не вирішує проблему, а відкладає її – коштом безпеки пасажирів.

Цей тендер – пряме свідчення провалу Комплексної програми розвитку авіаційної галузі РФ до 2030 року. Затверджена у червні 2022-го, вона передбачала передання авіакомпаніям сорока двох модернізованих SSJ100. Поставлено дванадцять. Двигун ПД-8, без якого серійне виробництво оновленої версії неможливе, досі не отримав сертифіката. Те саме стосується всього переліку машин, якими Росія мала замінити іноземний парк: МС-21, Іл-114-300, Ту-214, Іл-96-300. З усього списку до авіакомпаній потрапив рівно один додатковий борт – Ту-214. 

Французький двигун без французів

Окрема проблема – двигуни SaM146 на борту SSJ100. Їх виробляло спільне підприємство PowerJet за участю французької Safran, яка пішла з Росії після лютого 2022 року. Як підтримувати цю техніку після продовження ресурсу – тендерна документація відповіді не дає.

Російська компанія «ОДК-Сатурн», що має п'ятдесят відсотків прав на двигун у цьому СП, відмовляється брати на себе статус його розробника. Через це в Росії неможливо проводити капітальні ремонти та погоджувати зміни до документації літака. «ОДК» погодилася лише на роль розробника модифікацій – може оновлювати сервісні бюлетені, але відповідати за реальне продовження ресурсу та серйозні ремонти категорично не хоче.

Наразі в небі – близько ста п'ятдесяти дев'яти SSJ100, майже половина з яких належить авіакомпанії «Россия» з групи «Аерофлот».  

Двадцять відсотків замість вісімдесяти

Провал видно і в перегляді цільових показників. Ще нещодавно Москва розраховувала, що до 2030 року вітчизняні літаки становитимуть вісімдесят відсотків парку російських авіакомпаній. Тепер орієнтир знижено до п'ятдесяти відсотків. Реальність ще скромніша: у травні 2026 року частка власних машин у флоті – близько дев'ятнадцяти відсотків, до кінця року прогнозують двадцять.

Поки «Аерофлот» скуповує старі борти, щоб розібрати їх на запчастини для інших, продовження ресурсу SSJ100 лишається не технічним рішенням, а способом приховати катастрофу. Росія не може будувати нові літаки в необхідній кількості, тому платить за можливість ганяти старі довше. Чим довше ці машини в небі – тим вищий ризик для пасажирів і тим очевидніший крах того, що Кремль колись називав програмою технологічного суверенітету.

Нагадаємо, через брак сучасної техніки та провал програм імпортозаміщення Росія змушена повертати в експлуатацію зношені радянські літаки Ан-2. За даними СЗРУ, без малої авіації близько шістдесяти відсотків території РФ фактично відрізані від решти країни. 

Читайте також:

Теги: росія літак аеропорт Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сховати діру в бюджеті Мінфіну РФ стає все важче
Дефіцит бюджету Росії виходить з-під контролю
17 квiтня, 22:07
Боротьба за плацдарм ЗСУ на Осколі, на схід від Куп'янська, триває
Наступ Росії сповільнився: що відбувається на ключових напрямках фронту
18 квiтня, 12:02
Фіцо не долучиться до урочистостей у Москві, однак поїздку не скасував
Фіцо відмовився від участі у параді в Москві до 9 травня
22 квiтня, 15:46
Портрет Героя України Михайла Матюшенка
Виставка, присвячена командиру «Привидів Києва»: де побачити особисті речі Матюшенка (фото)
24 квiтня, 15:56
Традиційна демонстрація танків, бронетехніки та іншого озброєння цього року скасована
Кремль вперше за роки війни змінить формат параду на 9 травня: у чому причина
29 квiтня, 05:26
Окрім дронів, значний внесок робить артилерія
Втрати ворога. Сили оборони досягли стратегічного перелому, що вплине на хід війни
4 травня, 12:56
Секретний план передбачав надання Тегерану 5000 дронів невеликого радіуса дії з оптоволоконним управлінням
The Economist: Росія планувала передати Ірану тисячі дронів для ударів по американських військам
8 травня, 18:06
Т-90М наразі є найбільш просунутим серійним танком РФ
Росія відправила на фронт нову партію танків
9 травня, 12:25
Наслідки ракетного удару по багатоповерхівці у Києві 14 травня 2026 року
Загинули цілі родини: що відомо про вбитих ракетним ударом РФ у Києві 14 травня
15 травня, 18:01

Економіка

Розвідка: Росія продовжує літати на старих літаках, ризикуючи пасажирами
Розвідка: Росія продовжує літати на старих літаках, ризикуючи пасажирами
The Economist: ціни на нафту можуть злетіти за кілька тижнів
The Economist: ціни на нафту можуть злетіти за кілька тижнів
США не продовжили дозвіл на купівлю нафти з Росії
США не продовжили дозвіл на купівлю нафти з Росії
Розвідка: рекордний урожай зерна обернувся збитками для аграріїв Росії
Розвідка: рекордний урожай зерна обернувся збитками для аграріїв Росії
Кремль вимагає у бельгійського депозитарія $249 млрд за заморожені активи
Кремль вимагає у бельгійського депозитарія $249 млрд за заморожені активи
Російські компанії масово виводять капітал за кордон – розвідка
Російські компанії масово виводять капітал за кордон – розвідка

Новини

Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua