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Генсек ООН пропонує Путіну підключити російський банк до SWIFT – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Генсек ООН пропонує Путіну підключити російський банк до SWIFT – Reuters
Генсек ООН запропонував Путіну підключити підсанкційний Россельхозбанк до системи SWIFT
фото з відкритих джерел

В ООН хочуть, щоб Росія продовжила операцію щодо чорноморського зерна на кілька місяців

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президентові Росії Володимиру Путіну підключити підсанкційний Россільгоспбанк до системи SWIFT в обмін на продовження зернової угоди. Про це повідомляє Reuters.

За даними джерел агентства, Гутерріш запропонував Путіну, щоб Росія продовжила операцію щодо чорноморського зерна на кілька місяців, давши ЄС час для підключення дочірньої компанії Россільгоспбанку до SWIFT.

Гутерріш направив Путіну листа, в якому запропонував шляхи подальшого полегшення російського експорту продовольства та добрив та забезпечення продовження поставок українського зерна Чорним морем, заявив напередодні представник ООН.

«Мета полягає в тому, щоб усунути перешкоди, що впливають на фінансові операції через Россільгоспбанк, що викликає серйозне занепокоєння Російської Федерації, і одночасно забезпечити продовження потоку українського зерна через Чорне море», – заявив журналістам офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік.

Дюжаррік не повідомив подробиць про пропозицію, але додав, що Гутерріш взаємодіє з усіма відповідними сторонами з цього питання та готовий продовжити обговорення своєї пропозиції з Росією.

У липні минулого року ООН та Туреччина виступили посередниками в рамках Чорноморської зернової ініціативи з Москвою та Києвом, щоб допомогти впоратися з глобальною продовольчою кризою, посиленою вторгненням Росії та блокадою українських чорноморських портів.

Москва пригрозила не продовжувати угоду після 18 липня, якщо не буде виконано низку вимог, включаючи усунення перешкод для експорту російського зерна та добрив. Росія наполягає на поновленні постачання аміаку трубопроводом через Україну до чорноморського порту Одеса, який простоює з минулого року.

Нагадаємо, на тлі повномасштабної війни, розв’язаної проти України, найбільші банки РФ втратили доступ до міжнародної міжбанківської системи SWIFT. Тепер ворог називає відновлення доступу Россільгоспбанку (активи 4,2 трлн руб) до системи SWIFT необхідною умовою продовження зернової угоди, і в ЄС розглядають таку можливість.

До слова, українська економіка потребує розблокування портів, і саме тому Росія послідовно перешкождає вільному судноплавству у Чорному морі. Такі дії світова спільнота має кваліфікувати як піратство, а відповідно – вжити комплексу заходів, щоб притягти агресора до відповідальності та забезпечити розблокування портів.

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Теги: росія банк ООН зерно

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