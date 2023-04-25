Росія цинічно звинуватила Україну у порушенні «зернової угоди»: деталі

Дію «зернової угоди» між Україною та Росією продовжили раніше і вона триватиме до 18 травня 2023 року

Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в порушенні «зернової угоди». Там заявили, що українські безпілотники нібито атакували Севастополь, використавши «зернові коридори».

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Про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ у Telegram.

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У російському Міноборони стверджують, що 23 березня і 24 квітня Україна нібито здійснила атаки на пункт базування Чорноморського флоту в місті Севастополь і цивільної інфраструктури Криму, використавши гуманітарні коридори, задіяні для експорту української сільськогосподарської продукції.

У міністерстві також заявили, що українські безекіпажні катери начебто були запущені з акваторії порту Одеси, визначеного для реалізації «чорноморської ініціативи».

Між іншим, дію «зернової угоди» між Україною та Росією продовжили раніше і вона триватиме до 18 травня 2023 року. Таким чином, вважають у Міноборони РФ, Україна нібито «поставила під загрозу чергове продовження «зернової угоди» після 18 травня цього року».

Між тим, логістика українського зерна через сусідні країни стане складнішою, а роботу зернової ініціативи знов саботує Росія. У цій ситуації потрібно шукати механізми, як забезпечити вільний доступ до судноплавства в Чорному морі, адже традиційно саме цей напрямок є ключовим для вітчизняного експорту. Про це йдеться у дослідженні на сайті ЦТС.

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Ще раніше, 17 квітня, російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини. Таким чином вона намагається втручатися у діяльність українських портів та диктувати свою політику всьому світу, тож міжнародна спільнота має втрутитися і забезпечити вільне судноплавство. Про це йдеться у заяві Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.