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Китай підіймає мита на американські товари до 125%

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Китай підіймає мита на американські товари до 125%
Обсяг торгівлі товарами між Китаєм і США може скоротитися на 80%
фото: AP

Пекін заявив, що ігноруватиме подальші тарифи з боку США на китайські товари

Завтра, 12 квітня, Китай підвищить тарифи на всі американські товари з 84% до 125%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Міністерство фінансів наголосило, що Китай ігноруватиме подальші тарифи з боку США на китайські товари.

«З огляду на те, що більше не існує жодної можливості прийняття ринком американських товарів, що експортуються до Китаю за нинішніх рівнів тарифів, якщо американська сторона згодом продовжить накладати тарифи на китайські товари, що експортуються до США, китайська сторона не звертатиме на це жодної уваги», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 9 квітня стало відомо, що Китай запровадить 84% мита на американські товари у порівнянні з 34%, оголошеними раніше. Міністерство фінансів Китаю також додало 12 американських компаній до списку експортного контролю і шість – до списку «ненадійних.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Вже 9 квітня президент США оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилюються.

Тим часом Трамп заявив, що рішення змінити курс у тарифній політиці було «від серця» і ухвалене без консультацій із юристами.

Аналітики Світової організації торгівлі вважають, що обсяг торгівлі товарами між Китаєм і США може скоротитися на 80% через надвисокі взаємні мита.

До слова, президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дію глобальних торговельних тарифів на 90 днів. За його словами, запровадження мит викликало хвилювання серед людей, тому пауза була необхідною, аби знизити градус напруги.

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Теги: Китай США тарифи

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