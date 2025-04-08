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Нардеп Костенко пояснив, як Китай може допомогти Україні повернути території

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нардеп Костенко пояснив, як Китай може допомогти Україні повернути території
Костенко стверджує, що Китай міг би надати Україні перевагу у війні
фото: скриншот з відео

Нардеп Костенко: Зараз ми всі говоримо про США, а ключ в руках Китаю

Народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що вирішальну роль у сучасній війні відіграють безпілотні технології, і саме Китай має ключ до зміни ситуації на фронті. Про це він зауважив в інтерв'ю «Укрінформу», інформує «Главком».

Костенко зауважив, що саме у руках Китаю наразі дронова війна.

«Вони можуть або припинити її (війну, – «Главком»), переставши поставляти комплектуючі до дронів і Росії, і Україні, або надати перевагу одній зі сторін. Завтра уявіть вони кажуть: «Все ми РФ не поставляємо, тільки Україні». Нам не потрібно більше ніяких видів озброєння, ми одразу отримуємо перевагу на війні, на полі бою і повертаємо свої території», – ствердив нардеп.

Народний депутат додав: «Зараз ми всі говоримо про США, а ключ в руках Китаю».

Раніше директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара заявив, що без допомоги Китаю Росія не змогла б продовжити бойові дії, оскільки її ресурси швидко вичерпалися б. Китай, зокрема, є важливим постачальником енергоносіїв для Росії, що дозволяє їй зберігати стабільність економіки та підтримувати бойові операції.

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Теги: війна Китай безпілотник Роман Костенко

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