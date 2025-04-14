«Символічний жест»: містечко у Франції оголосило бойкот Coca-Cola через Трампа
Містечко в регіоні Верхні Піренеї у Франції вирішило припинити купувати Coca-Cola, щоб бойкотувати політику Трампа
Муніципалітет французького містечка Аржелес-Газост, де мешкає близько 2800 осіб, вирішив заборонити напої Coca-Cola на заходах, які організовує мерія. На таких подіях тепер просуватиметься місцева продукція. Про це пише «Главком» із посиланням на Le Figaro.
«Це рішення було прийняте як символічний жест у відповідь на агресивну і досить жорстку торговельну політику Трампа і, перш за все, для просування наших місцевих продуктів», – заявила глава міста Гаель Валлен.
Ідея бойкоту виникла після заходу, що відбувся в Аржелесі-Газості 19 березня. Тоді місцева рада запропонувала відмовитись від газованих напоїв Coca-Cola на користь місцевої продукції.
Захід набув особливої актуальності після заяви Дональда Трампа про введення мит для європейських країн, які можуть негативно позначитися, зокрема, на французькому виробництві. Хоча це мито було припинено 8 квітня, заклики до бойкоту американських товарів активно поширювалися в соцмережах.
Згідно з опитуванням на одному з місцевих сайтів, 48% респондентів готові бойкотувати Coca-Cola, а 44% – McDonald's. «Це дуже маленький крок. Ми також хочемо висловити солідарність з тими, хто працює в цих американських компаніях і змушений підкорятися чужим цінностям», – пояснила Валлен.
Вона також підкреслила, що не йдеться про «антиамериканізм»: «Ми усвідомлюємо, що це лише символічний жест».
Нагадаємо, канадці вимагають від Amazon припинити продаж товарів, де Канаду представлено як 51-й штат США. Петиція проти цього зібрала 70 тис. підписів, але маркетплейс Amazon не бачить порушень.
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