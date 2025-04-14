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«Символічний жест»: містечко у Франції оголосило бойкот Coca-Cola через Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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«Символічний жест»: містечко у Франції оголосило бойкот Coca-Cola через Трампа
Мерія міста Аржелес-Газост вирішила заборонити Coca-Cola
фото із відкритих джерел

Містечко в регіоні Верхні Піренеї у Франції вирішило припинити купувати Coca-Cola, щоб бойкотувати політику Трампа

Муніципалітет французького містечка Аржелес-Газост, де мешкає близько 2800 осіб, вирішив заборонити напої Coca-Cola на заходах, які організовує мерія. На таких подіях тепер просуватиметься місцева продукція. Про це пише «Главком» із посиланням на  Le Figaro.

«Це рішення було прийняте як символічний жест у відповідь на агресивну і досить жорстку торговельну політику Трампа і, перш за все, для просування наших місцевих продуктів», – заявила глава міста Гаель Валлен.

Ідея бойкоту виникла після заходу, що відбувся в Аржелесі-Газості 19 березня. Тоді місцева рада запропонувала відмовитись від газованих напоїв Coca-Cola на користь місцевої продукції.

Захід набув особливої ​​актуальності після заяви Дональда Трампа про введення мит для європейських країн, які можуть негативно позначитися, зокрема, на французькому виробництві. Хоча це мито було припинено 8 квітня, заклики до бойкоту американських товарів активно поширювалися в соцмережах.

Згідно з опитуванням на одному з місцевих сайтів, 48% респондентів готові бойкотувати Coca-Cola, а 44% – McDonald's. «Це дуже маленький крок. Ми також хочемо висловити солідарність з тими, хто працює в цих американських компаніях і змушений підкорятися чужим цінностям», – пояснила Валлен.

Вона також підкреслила, що не йдеться про «антиамериканізм»: «Ми усвідомлюємо, що це лише символічний жест».

Нагадаємо, канадці вимагають від Amazon припинити продаж товарів, де Канаду представлено як 51-й штат США. Петиція проти цього зібрала 70 тис. підписів, але маркетплейс Amazon не бачить порушень. 

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Теги: США Дональд Трамп Франція протест петиція

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