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Країни НАТО визнали довгострокову загрозу з боку РФ – комюніке саміту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Країни НАТО визнали довгострокову загрозу з боку РФ – комюніке саміту
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на екрані на засіданні Північноатлантичної ради під час саміту НАТО в Гаазі
фото: reuters

Глави держав і урядів Північноатлантичного Альянсу, зустрілися у Гаазі, щоб підтвердити відданість НАТО

Лідери країн НАТО під час саміту в Гаазі зобов'язалися збільшити оборонні витрати до рівня 5% ВВП за 10 років. Про це йдеться в підсумковій заяві саміту НАТО в Гаазі, інформує «Главком».

«Ми, глави держав і урядів Північноатлантичного Альянсу, зустрілися у Гаазі, щоб підтвердити нашу відданість НАТО – найміцнішому альянсу в історії – і трансатлантичному зв’язку. Ми знову підтверджуємо нашу залізну відданість колективній обороні, як закріплено у Статті 5 Вашингтонського договору, в якій йдеться, що напад на одного з членів Альянсу є нападом на них усіх», – йдеться у заяві.

Лідери країн додали, що надалі єдині і непохитні «у нашій рішучості захищати один мільярд наших громадян, обороняти Альянс і гарантувати свободу і демократію наших держав».

«Об’єднані перед обличчям глибинних безпекових  загроз і викликів, насамперед довгострокової загрози євроатлантичній безпеці, яку становить Росія, а також загрози тероризму, що зберігається, держави-члени Альянсу зобов’язуються до 2035 року досягти витрат на основні оборонні вимоги, а також пов’язані з обороною і безпекою видатки на рівні 5 % ВВП щорічно з метою гарантування дотримання індивідуальних і колективних зобов’язань відповідно до Статті 3 Вашингтонського договору», – зауважили лідери країн НАТО.

У підсумковому комюніке саміту НАТО зазначається, що завдяки здійснюваним інвестиціям Альянс забезпечує наявність необхідних сил, спроможностей, ресурсів та інфраструктури, а також належну бойову готовність і стійкість. Усе це, як підкреслюється, необхідне для виконання ключових завдань НАТО – стримування і оборони, запобігання та врегулювання криз, а також зміцнення безпеки через співпрацю.

«Держави-члени Альянсу узгодили, що зобов’язання забезпечити видатки на рівні 5 % ВВП охоплюватиме дві основних категорії інвестицій в оборону. До 2035 року держави-члени Альянсу забезпечать виділення принаймні 3,5 % ВВП щорічно на основі узгодженого визначення оборонних видатків НАТО на фінансування основних оборонних вимог і виконання Цілей НАТО у сфері спроможностей», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість з Данією щодо запуску спільного виробництва далекобійних безпілотників і ракет за межами України. Про це він заявив після зустрічі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Гаазі.

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Теги: росія НАТО саміт

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