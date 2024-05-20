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Названо топ-країн, бізнеси яких допомагають Росії обходити санкції

Наталія Порощук
glavcom.ua
Названо топ-країн, бізнеси яких допомагають Росії обходити санкції
У Чехії філія російського виробника ракет Х-55, Х-59
фото з відкритих джерел

Індійська компанія Si2 Microsystems Pvt Ltd використовується як посередник для імпорту елементів для супутникової навігації в Росію

Osint-аґенція Molfar опублікувала компіляцію аналітичних матеріалів, в яких зібрала бізнеси з країн, через які РФ обходить санкції. У переліку є не тільки «звичні» партнери Москви, а й США, Німеччина, Велика Британія, Швейцарія та Чехія.

За даними дослідження, у 2010 році Смоленський авіазавод, спільно з виробником літаків PRAGUE Avia, створив компанію в Чехії – Consul group of companies s.r.o. Aerotech Service S.R.O. постачала в Росію вироби для ремонту авіадвигунів.

Названо топ-країн, бізнеси яких допомагають Росії обходити санкції фото 1
інфографіка: molfar.com

Fмериканська компанія Allied Mineral Products займається постачанням РФ матеріалів, які можна використовувати у виробництві мікроелектроніки та високошвидкісних мікросхем. Наприклад, у БпЛА «Ланцет».

Індійська компанія Si2 Microsystems Pvt Ltd використовується як посередник для імпорту елементів для супутникової навігації в Росію. Ці елементи, виготовлені в Ірландії, США та Японії. Їх можуть використовувати у розвідувальних безпілотниках «Орлан», що застосовуються проти України.

Нагадаємо, що управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило санкції проти російських осіб та організацій країни, які сприяли постачанню північнокорейської зброї до РФ. Про це повідомляє американське міністерство.

Як стало відомо, санкції США запроваджені проти двох фізичних осіб із Росії й трьох організацій РФ, які сприяли відправкам зброї з Північної Кореї до їхньої держави.

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Теги: санкції росія війна Велика Британія Чехія Словаччина США Туреччина Швейцарія Іран Німеччина Казахстан Китай Японія Тайвань Індія

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