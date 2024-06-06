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Угорщина братиме участь у Глобальному саміті миру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Угорщина братиме участь у Глобальному саміті миру
Сійярто заявив, що «реальних результатів» можна очікувати, якщо всі сторони будуть за столом переговорів
фото з відкритих джерел

Угорщина буде представлена ​​на саміті на рівні міністра закордонних справ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто візьме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня. Про це повідомляє Híradó.

«Причина нашої участі в тому, що ми абсолютно на боці миру, а тому ми беремо участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному», – сказав угорський міністр.

Відповідаючи на запитання журналіста, він повідомив, що Угорщина буде представлена ​​на конференції на рівні міністра закордонних справ.

«Ми поважаємо мирні зусилля Швейцарії, ми будемо брати участь на рівні міністра закордонних справ», – додав він, також зазначивши, що говорити про мир завжди корисно.

Водночас Сійярто висловився і про відсутність Росії на саміті.

«Ми вважаємо, що реальних результатів можна очікувати, якщо всі будуть за столом переговорів», – констатував він.

Нагадаємо, 15-16 червня Швейцарія прийматиме саміт, мета якого – створити широку міжнародну підтримку мирних пропозицій президента України Володимира Зеленського, які включають повне виведення російських військ з України, але Москву не запросили.

Як повідомлялося, голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не бачить сенсу їхати на Саміт миру до Швейцарії через те, що там не буде представлена Росія.

Згідно з опитуванням, Європейський Союз не повинен допомагати Україні – так вважають 46% угорців. Натомість лише 16% угорців надіслали б Україні зброю та військову техніку.

До слова, Угорщина незадоволена позицією країн НАТО щодо допомоги Україні та вважає, що Альянс «прямує до війни величезними кроками».

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Теги: Угорщина Сійярто саміт МЗС росія

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