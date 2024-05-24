Японія вслід за США розширила антиросійські санкції

Токіо звинуватило РФ у закупках зброї у КНДР та розширила санкції

МЗС Японії опублікувало розширений список осіб, які потрапили під антиросійські санкції на тлі чергових бездоказових звинувачень у закупівлі зброї КНДР. До переліку рестрикцій, які почнуть діяти з 24 травня 2024 року, увійшли дев'ять юридичних та одна фізособа з Росії, а також дві юрособи з Кіпру. Про це пише Wion.

Як пише видання, санкції були введені після того, як Південна Корея та Сполучені Штати (США) звинуватили Північну Корею в передачі зброї Росії для використання її у війні в Україні. Москва і Пхеньян відкидають ці звинувачення.

Йдеться зокрема про те, що під заборонні заходи та заморожування активів у разі їхнього виявлення потрапив генеральний директор державної авіакомпанії «224-й льотний загін» Володимир Міхейчик. У списки санкцій була включена сама авіакомпанія, військовий полігон Ашулук і командування військово-транспортної авіації РФ. Також обмеження були запроваджені щодо кіпрських компаній IBEX Shipping та Azia Shipping.

Виступаючи на пресконференції, головний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса заявив у п’ятницю, що закупівля Росією зброї у Північної Кореї порушує відповідні резолюції ООН, які повністю забороняють передачу зброї та пов’язаних матеріалів до та з Північної Кореї.

За кілька днів до запровадження санкцій державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що російська делегація прибула до Пхеньяна, сигналізуючи про подальше поглиблення зв’язків після минулорічного візиту лідера Північної Кореї Кім Чен Ина до Росії. Російська делегація на чолі з головою парламентської групи дружби Росія-Північна Корея Григорієм Рапотою прибула до Пхеньяна в понеділок. У дописі в Telegram посольство Росії в Північній Кореї повідомило, що делегація залишиться в Пхеньяні до п'ятниці, і сторони обговорять парламентські обміни та подальші взаємодії.