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Застала ЗСУ зненацька. Росія використала нову тактику під час наступу на Харків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Застала ЗСУ зненацька. Росія використала нову тактику під час наступу на Харків
У перший день нового вторгнення РФ задіяла елітні підрозділи спецпризначенців, аби якомога швидше знешкодити спротив біля кордону
фото з відкритих джерел

Сили оборони очікували від РФ типової лобової атаки з використанням бронетехніки, але були заскочені зненацька новою тактикою

На початку нового наступу на Харківщині російські окупанти застосували зовсім нову тактику, що стало однією з причин його успіху у перші дні битви. Про це виданню The Times розповів боєць спеціального підрозділу Kraken із позивним Драго, який серед перших зустрів росіян біля кордону.

За словами спецпризначенця, він із побратимами безпорадно спостерігав, як російські війська кілька тижнів скупчувалися по той бік кордону. Українці просто не мали змоги завдати превентивного удару через заборону на використання західної зброї по території РФ, накладену країнами-донорами.

«Там зібралося багато росіян, і ми могли знищити їх по дорозі, але у нас небагато Atacms, і ми маємо заборону на їх використання. Нам довелося чекати, поки вони перетнуть кордон», – сказав Драго і поскаржився, що така політика США коштувала його підрозділу певних жертв.

Однак не лише це сприяло російському успіху у перші дні вторгнення. Як розповідає боєць, українці очікували від агресора типової лобової атаки з використанням бронетехніки, але були заскочені зненацька новою тактикою малих піхотних груп, які просочувалися між опорними пунктами Сил оборони і заходили українцям в тил.  

На додачу до цього, у перший день вторгнення росіяни задіяли свої елітні підрозділи спецпризначенців, аби якомога швидше знешкодити спротив біля кордону. За іронією долі російські елітні спецпризначенці натрапили прямо на Першу десантно-штурмову роту Драго – спеціалізованих нічних бійців на службі Головного управління розвідки Міноборони України. Разом з іншими їх передислокували з Донбасу для посилення мобілізованих солдатів, які прикривали Харків.

«Вони пройшли крізь болота та ліси, майже непомічені нашими ударними дронами. Сусідні підрозділи були новосформовані: люди, які ще не мали бойового досвіду. Вони були поруч з нами, намагалися утримати лінію оборони, але ворог чисельністю 20 осіб підійшов до нас у тил», – розповів Драго.

Команда Драго з шести бійців опинилася розділеною на дві групи та затиснутою в окопі з двома бліндажами. Вони були оточені переважаючою кількістю росіян і мали вириватися з оточення. Після запеклої сутички, коли окопи вже горіли, а ситуація здавалася безнадійною, боєць викликав вогонь артилерії на свою позицію, сподіваючись, що йому вдасться вижити в окопі.

«Це спрацювало. Артилерія вбила щонайменше трьох із них (росіян – «Главком»), і вони відступили. Потім приїхала наша підкріплююча група з автоматниками», – розповів він.

З прибуттям підкріплення запеклий бій продовжувався. Обидві сторони зазнали втрат. В певний момент стрілецький бій вівся на дистанції у п’ять метрів.

У цьому бою біля села Красне, що за 3 км від кордону, зіткнулися елітні підрозділи спецпризначення України та Росії. Бій тривав загалом близько 16 годин і виграв критичний час для більшої кількості українських спецпризначенців і десантно-штурмових бригад, щоб зайняти позиції в селі Липці – на південь від Красного. 

Якби росіяни прорвалися до висоти в Липцях, вони змогли б обстрілювати Харків з артилерії, як у перші місяці війни. 

Нагадаємо, російські війська підтвердили просування поблизу Вовчанська, Кліщіївки, Авдіївки та Донецька.

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Теги: росія окупанти Харківщина наступ війна

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