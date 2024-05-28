Втрати ворога станом на 28 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

В Чорному морі перебуває один ворожий корабель

У ніч проти 28 травня ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 28 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 28 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 28 травня втратила:

особового складу ‒ близько/ about 503800 (+1460) осіб,

танків ‒ 7692 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 14858 (+40) од,

артилерійських систем – 13029 (+48) од,

РСЗВ – 1085 (+1) од,

засоби ППО ‒ 815 (+0) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10482 (+15),

крилаті ракети ‒ 2221 (+0),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17740 (+46) од,

спеціальна техніка ‒ 2122 (+4).

Втрати ворога станом на 20 травня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 28 травня:

В Чорному морі 1 ворожий корабель.

В Азовському морі 1 ворожий корабель.

В Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 8 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 8 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 20 травня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

Уночі 28 травня 2024 року противник атакував трьома ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із району Приморсько-Ахтарськ – РФ. Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 20 травня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 825-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, українські сили нещодавно здійснили незначне просування на північ від міста Харкова в напрямку Липців на тлі безперервних атак Росії. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 травня, показують, що українські сили нещодавно відбили частину території в полях на північ від Липців.