Втрати ворога станом на 28 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
У ніч проти 28 травня ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 28 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 28 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 28 травня втратила:
- особового складу ‒ близько/ about 503800 (+1460) осіб,
- танків ‒ 7692 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14858 (+40) од,
- артилерійських систем – 13029 (+48) од,
- РСЗВ – 1085 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 815 (+0) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10482 (+15),
- крилаті ракети ‒ 2221 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17740 (+46) од,
- спеціальна техніка ‒ 2122 (+4).
Активність флоту окупантів станом на 28 травня:
- В Чорному морі 1 ворожий корабель.
- В Азовському морі 1 ворожий корабель.
- В Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 8 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 8 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
Уночі 28 травня 2024 року противник атакував трьома ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із району Приморсько-Ахтарськ – РФ. Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.
Нині триває 825-й день повномасштабної війни в Україні.
До слова, українські сили нещодавно здійснили незначне просування на північ від міста Харкова в напрямку Липців на тлі безперервних атак Росії. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 травня, показують, що українські сили нещодавно відбили частину території в полях на північ від Липців.
Коментарі — 0