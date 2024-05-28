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Втрати ворога станом на 28 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 28 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
В Чорному морі перебуває один ворожий корабель
фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 28 травня ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 28 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 28 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 28 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько/ about 503800 (+1460) осіб,
  • танків ‒ 7692 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14858 (+40) од,
  • артилерійських систем – 13029 (+48) од,
  • РСЗВ – 1085 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 815 (+0) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10482 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 2221 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17740 (+46) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2122 (+4).
Втрати ворога станом на 20 травня 2024 року
Втрати ворога станом на 20 травня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 28 травня:

  • В Чорному морі 1 ворожий корабель.
  • В Азовському морі 1 ворожий корабель.
  • В Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 8 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 8 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 20 травня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 20 травня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

Уночі 28 травня 2024 року противник атакував трьома ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із району Приморсько-Ахтарськ – РФ. Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 20 травня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога 20 травня 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 825-й день повномасштабної війни в Україні. 

До слова, українські сили нещодавно здійснили незначне просування на північ від міста Харкова в напрямку Липців на тлі безперервних атак Росії. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 травня, показують, що українські сили нещодавно відбили частину території в полях на північ від Липців.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 28 травня 2024 року
Теги: Генштаб Повітряні сили ЗСУ ЗСУ військові Україна війна окупанти росія втрати

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