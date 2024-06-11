Головна Світ Політика
search button user button menu button

Саміт миру у Швейцарії: стало відомо, хто представлятиме Японію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Саміт миру у Швейцарії: стало відомо, хто представлятиме Японію
Фуміо Кісіда вирушить до Швейцарії
фото із відкритих джерел

МЗС Японії: прем'єр Кісіда вирушить на саміт Україною у Швейцарії

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вирушить Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії з 15 по 16 червня. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ країни. Головний секретар кабінету міністрів острівної держави Есімаса Хаясі назвав майбутній саміт важливою зустріччю, яка має продемонструвати підтримку зусиль Києва з боку міжнародної спільноти.
«Це важлива конференція, яка має на меті продемонструвати підтримку міжнародної спільноти зусиль України щодо досягнення справедливого та міцного миру», — заявив дипломат. Хаясі додав, що спочатку глава уряду Японії відвідає саміт G7, який пройде в Італії. Після цього Кісіда поїде до Бюргенштока, де відбудеться  український саміт.

До слова, саміт миру у Швейцарії має допомогти залучити до мирних переговорів представників РФ. Перед усім сторони хочуть домовитись про звільнення полонених, продовольчу безпеку та «ядерні об'єкти». Про це пише Bloomberg.

Також у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України. І навіть більше, у проєкті спільної заяви також йдеться, що всі сторони повинні взяти участь у досягненні миру та підкреслюється важливість участі Росії в дискусіях щодо цього.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.

Читайте також: Глобальний саміт миру. Які країни відмовилися їхати (список)
Теги: міністр саміт агресія звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шольц радить «закатати губу» щодо миру після саміту миру
Саміт миру. Шольц поділився очікуваннями стосовно переговорів між Україною та РФ
14 травня, 17:24
Нові графіки відключень та «Рамштайн-22». Головне за 20 травня
Нові графіки відключень та «Рамштайн-22». Головне за 20 травня
20 травня, 21:00
Міністр оборони переконаний, що Німеччина має відновити загальний військовий обовʼязок
Німеччина готується воювати з Росією у 2029 році
5 червня, 18:39
Путін у ніч проти 16 травня прибув до Пекіна на запрошення свого китайського колеги Сі Цзіньпіна
Вибухи у Криму та Путін у Китаї. Головне за ніч
16 травня, 07:20
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес та його дружина Бегонья Гомес потрапили у судовий скандал
Дружина прем'єра Іспанії постане перед судом: у чому її звинувачують
5 червня, 11:06
Зустріч Зеленського і Байдена запланована найближчими днями
США незабаром оголосять про нову допомогу Україні – Reuters
6 червня, 09:22
Мацегору заочно судитимуть у Харкові
На мера-колаборанта, який здав українське місто ворогу, здійснено замах
8 червня, 17:45
Німеччина намагається наростити кількість військових
Німеччина збирається суттєво збільшити резерв армії
Вчора, 09:39
Саміт миру у Швейцарії має допомогти залучити до мирних переговорів представників РФ
Глобальний саміт миру. Які країни відмовилися їхати (список)
Вчора, 13:17

Політика

Теракт у «Крокус Сіті». Кремль офіційно звинуватив Україну
Теракт у «Крокус Сіті». Кремль офіційно звинуватив Україну
Глава ФСБ визнав: напад на Україну пішов не за планом
Глава ФСБ визнав: напад на Україну пішов не за планом
Саміт миру у Швейцарії: стало відомо, хто представлятиме Японію
Саміт миру у Швейцарії: стало відомо, хто представлятиме Японію
РФ оголосила про початок другого етапу ядерних навчань за участі Білорусі
РФ оголосила про початок другого етапу ядерних навчань за участі Білорусі
США відправляють кораблі до берегів Куби для стеження за флотом Росії
США відправляють кораблі до берегів Куби для стеження за флотом Росії
Саміт миру: швейцарське ЗМІ розкрило зміст підсумкової заяви
Саміт миру: швейцарське ЗМІ розкрило зміст підсумкової заяви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Розвідка дізналася реакцію Кремля на ураження Су-57
17K
Керівник архіву СБУ розказав, яка подія зупинила співпрацю з росіянами за часів Незалежності
11K
За попередній місяць Україна мобілізувала рекордну кількість людей – нардеп
7408
Глава Хмельниччини відповів любителям футболок «Ухилянт» (фото)
7337
«Патли повириваю». Магучіх прокоментувала спілкування з росіянкою, яка виступає за Кіпр
5729
Відставка Найєма: що стало причиною

Новини

Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
Вчора, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
Вчора, 16:04
Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
Вчора, 13:43
На виборах до Європарламенту масово перемагають праві: Макрон розпускає парламент Франції
Вчора, 13:15
Прокремлівський молдавський блок «Перемога» провів з’їзд у Москві: огляд ISW
Вчора, 11:21
Південна Корея почала інформаційну кампанію на кордоні з КНДР: відреагувала сестра Кім Чен Ина
Вчора, 10:08

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua