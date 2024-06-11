Саміт миру у Швейцарії: стало відомо, хто представлятиме Японію

МЗС Японії: прем'єр Кісіда вирушить на саміт Україною у Швейцарії

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вирушить Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії з 15 по 16 червня. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ країни. Головний секретар кабінету міністрів острівної держави Есімаса Хаясі назвав майбутній саміт важливою зустріччю, яка має продемонструвати підтримку зусиль Києва з боку міжнародної спільноти.

«Це важлива конференція, яка має на меті продемонструвати підтримку міжнародної спільноти зусиль України щодо досягнення справедливого та міцного миру», — заявив дипломат. Хаясі додав, що спочатку глава уряду Японії відвідає саміт G7, який пройде в Італії. Після цього Кісіда поїде до Бюргенштока, де відбудеться український саміт.

До слова, саміт миру у Швейцарії має допомогти залучити до мирних переговорів представників РФ. Перед усім сторони хочуть домовитись про звільнення полонених, продовольчу безпеку та «ядерні об'єкти». Про це пише Bloomberg.

Також у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України. І навіть більше, у проєкті спільної заяви також йдеться, що всі сторони повинні взяти участь у досягненні миру та підкреслюється важливість участі Росії в дискусіях щодо цього.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.