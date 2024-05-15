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Замах на Фіцо: нападник пояснив, чому стріляв у прем’єр-міністра

Ірина Міллер
glavcom.ua
Замах на Фіцо: нападник пояснив, чому стріляв у прем’єр-міністра
фото з відкритих джерел
Затримання Юрая Чинтули, який стріляв у Роберта Фіцо

Юрай Цінтула заявив, що не погоджується з політикою уряду

Письменник Юрай Цінтула, який у середу, 15 травня, вчинив замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, пояснив свій мотив. Словацьке видання Plus JEDEN DEŇ опублікувало відео, ймовірно, з поліцейської дільниці, де наразі перебуває затриманий.

Юрай Цінтула заявив, що не погоджується з політикою уряду, зокрема, у сфері свободи слова.

«Я не погоджуюся із політикою влади. Чому засоби масової інформації ліквідують, чому нападають на RTVS (словацький телеканал – «Главком»)? Чому людей звільняють?», – каже він на оприлюднених кадрах.

Нагадаємо, у словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми. Фіцо отримав поранення і після замаху перебуває у тяжкому стані. Як заявив міністр оборони Роберт Каліняк на брифінгу, зараз Фіцо роблять операцію, яка триває вже 3,5 години.

Раніше міністр праці Словаччини Ерік Томаш Міністр сказав, що операція триватиме довше, ніж очікувалося, оскільки куля зачепила кілька органів. Більш детальну інформацію Томаш не розкрив.

До слова, російська пропагандистка Маргарита Симоньян вже звинуватила Україну в замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував другу річницю повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія. На думку Фіцо, війна почалася у 2014 році з «розгулу українських неонацистів».

Теги: міністр Словакия поранення відео Фіцо

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