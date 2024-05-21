Чому Росія вимагає роззброєння України, а не США?
«Якщо причиною нападу Росії на Україну стала загроза з боку США, то Москва має вимагати покарання і обмежень для Америки, а не для України»
Ок, раз так багато стало розмов і чуток про «мирні переговори», скажу і я своє.
Це лише мені здається, що кремлівська «формула миру» в основі своїй позбавлена логіки? Ну ось дивіться, росіяни стверджують, що їм загрожує Америка і війна на українській землі – це війна Росії зі США. Добре, уявімо собі, що воно нібито так і є.
Тоді скажіть мені, будь-ласка, якого біса росіяни ставлять умовою «мирних переговорів» роззброєння України, а не США?! Чому вони вимагають інших поступок від України, а не від Америки.
Якщо причиною нападу Росії на Україну стала загроза з боку США, то Москва має вимагати покарання і обмежень для Америки, а не для України.
Думаю, що якщо якісь безперспективні переговори і почнуться, то ця нелогічність у позиції Росії явно потребує зʼясування.
Чому зараз переговори з Росією засадничо є безперспективними? А тому, що в умовах цієї війни можливі переговори лише про чиюсь цілковиту поразку і капітуляцію.
Все інше – це лише розмови, без будь-якої ймовірності на втілення у реальне життя. Тим більше, на тривалий період.
Звичайно ж, врешті-решт це будуть переговори про поразку РФ і про те, як облаштовувати простір з десятків нових держав, які одразу ж постануть на її руїнах.
- Чому РФ має припинити своє існування
- Мирні переговори восени. Це буде зрада чи перемога?
- Путін знову заїкнувся про переговори: Банкова та РНБО відреагували
- Саміт миру. Шольц поділився очікуваннями стосовно переговорів між Україною та РФ
- Членство України в НАТО відкладуть: деталі «мирного плану» Трампа
- Президент Словаччини пропонує провести мирні переговори між Україною та РФ у Братиславі
Коментарі — 0