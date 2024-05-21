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Михайло Басараб Політолог

Чому Росія вимагає роззброєння України, а не США?

glavcom.ua
Мирні угоди з Росією приречені на провал через її нелогічні вимоги
фото: depositphotos.com

«Якщо причиною нападу Росії на Україну стала загроза з боку США, то Москва має вимагати покарання і обмежень для Америки, а не для України»

Ок, раз так багато стало розмов і чуток про «мирні переговори», скажу і я своє.

Це лише мені здається, що кремлівська «формула миру» в основі своїй позбавлена логіки? Ну ось дивіться, росіяни стверджують, що їм загрожує Америка і війна на українській землі – це війна Росії зі США. Добре, уявімо собі, що воно нібито так і є.

Тоді скажіть мені, будь-ласка, якого біса росіяни ставлять умовою «мирних переговорів» роззброєння України, а не США?! Чому вони вимагають інших поступок від України, а не від Америки.

Якщо причиною нападу Росії на Україну стала загроза з боку США, то Москва має вимагати покарання і обмежень для Америки, а не для України.

Думаю, що якщо якісь безперспективні переговори і почнуться, то ця нелогічність у позиції Росії явно потребує зʼясування.

Чому зараз переговори з Росією засадничо є безперспективними? А тому, що в умовах цієї війни можливі переговори лише про чиюсь цілковиту поразку і капітуляцію.

Все інше – це лише розмови, без будь-якої ймовірності на втілення у реальне життя. Тим більше, на тривалий період.

Звичайно ж, врешті-решт це будуть переговори про поразку РФ і про те, як облаштовувати простір з десятків нових держав, які одразу ж постануть на її руїнах.

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Джерело
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Теги: США переговори росія війна Україна

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Михайло Басараб

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