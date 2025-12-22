Японія запускає найбільшу АЕС світу після 15-річної паузи

Через 15 років після Фукусіми Японія перезапускає найбільшу АЕС світу

В Японії схвалили перезапуск атомної електростанції «Касівадзакі‑Каріва», яка вважається найбільшою у світі. Про це повідомляє Reuters.

Регіональна рада префектури Ніїгата підтвердила підтримку цього рішення, знявши останні політичні бар’єри.

Станція була зупинена у 2011 році після масштабної аварії на Фукусімі, яка стала найбільшою ядерною катастрофою з часів Чорнобиля. Уряд Японії сподівається, що відновлення роботи АЕС посилить енергетичну безпеку країни та зменшить витрати на імпорт енергоресурсів.

Попри офіційне схвалення, значна частина населення, зокрема близько 60%, має сумніви щодо безпечного перезапуску станції. На знак протесту перед будівлею префектурних зборів пройшли акції, на яких учасники наголошували на ризиках, пов'язаних із ядерною енергетикою.

Тим не менш, влада Японії планує підвищити частку атомної генерації в енергетичному балансі до 20% до 2040 року, враховуючи зростання попиту на енергію, особливо в умовах розвитку технологій і дата-центрів.

Нагадаємо, що аварія на атомній електростанції «Фукусіма-1» сталася 11 березня 2011 року після руйнівного землетрусу магнітудою 9 балів та потужного цунамі, які пошкодили систему охолодження реакторів. Внаслідок цього розплавилися три ядерні реактори, відбулися вибухи та великий викид радіації в атмосферу.

Ця катастрофа вважається найбільшою ядерною аварією з часів Чорнобиля. Вона змусила понад 120 тисяч людей покинути свої домівки у зоні забруднення. Багато з них досі проживають у тимчасовому житлі, а близько 50 тисяч залишаються переселенцями та не можуть повернутися додому.

З моменту трагедії зафіксовано понад 3,5 тисячі смертей, пов’язаних із стихійним лихом та наслідками аварії. Відновлення зруйнованої інфраструктури триває й досі, і уряд Японії проводить масштабні роботи з реконструкції житла та дезактивації забруднених територій.

У листопаді 2025 року японський уряд отримав схвалення регіональної ради префектури Ніїгата на перезапуск атомної електростанції «Касівадзакі–Каріва», що стала найбільшою у світі. Це рішення зняло останні політичні бар’єри та дозволило просувати плани часткового відновлення роботи станції.