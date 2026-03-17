Китай відновлює закупівлі російської нафти після тривалої перерви – Reuters

Попри зростання цін через війну на Близькому Сході російська нафта все ще дешевша за інші поставки

Великі державні нафтові компанії Китаю після чотиримісячної перерви хочуть купувати російську нафту, щоб уникнути дефіциту через війну на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Торгові підрозділи державних компаній Sinopec і PetroChina цього тижня зверталися до постачальників із запитами щодо можливих закупівель російської нафти. Якщо угоди будуть укладені, це будуть перші покупки з листопада 2025 року.

За даними агентства, наразі не відомо про укладення жодних угод, однак очікується, що це може відбутись найближчим часом. Попри зростання цін на нафту через війну США та Ізраїлю проти Ірану, російська нафта залишається дешевшою за альтернативні поставки з Бразилії та Західної Африки.

За словами одного з трейдерів, китайські нафтові гіганти оцінювали ситуацію, зокрема можливість вкластися у 30-денний період послаблення санкцій США, яке почало діяти 12 березня і поширюється на вантажі вже завантажених партій.

Крім того, великі компанії можуть також купувати нафту у китайських незалежних переробників або трейдерів, які вже мають у сховищах російську нафту. «Деякі незалежні нафтопереробники готові перепродавати, тому що це приносить їм більше грошей, ніж переробка на власних заводах», – зазначило одне з джерел, залучене до торгівлі російською нафтою.

Флагманський сорт російської нафти ESPO з постачанням наприкінці квітня пропонувався приблизно $8 за барель вище за Brent. Для порівняння, бразильська нафта марки Tupi з відвантаженням у квітні востаннє котирувалася з премією у $12-$15 до Brent.

Державні компанії Китаю припинили закупівлі російської нафти наприкінці жовтня після запровадження санкцій США проти найбільших російських виробників «Роснєфті» та «Лукойла».

Нагадаємо, світові ціни на нафту знову зросли після ударів США по іранських об’єктах. Інвестори занепокоїлися можливими перебоями з постачанням енергоносіїв на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході.

До слова, Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня.