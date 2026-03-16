Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Третина підприємств, що виробляють Су-34, досі не під санкціями – ГУР

Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Воєнна розвідка України продовжує системну роботу зі збору та поширення даних про засоби, які Росія використовує у війні
фото: ГУР МО України/Telegram

Третина російських підприємств виробничої кооперації літаків Су-34 досі не перебуває під санкціями західних країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Російський багатофункціональний винищувач-бомбардувальник Су-34 – основний носій керованих авіаційних бомб з універсальними модулями планерування та корекції (УМПК) та уніфікованих міжвидових плануючих боєприпасів (УМПБ). Саме вони є одними з основних засобів противника для ураження наземних цілей на тактичній та оперативній глибинах», – йдеться у повідомленні.

Розвідка оприлюднила перелік з 79 підприємств, що входять до кооперації з виробництва винищувачів-бомбардувальників та їхніх основних складових та систем. Майже третина з них не перебувають під обмеженнями жодної з країн санкційної коаліції.

Серед таких підприємств:

  • АТ «Навігатор» – виробник бортової апаратури радіотехнічної системи ближньої навігації РСБН-85В та іншого обладнання зі складу навігаційної системи Су-34;
  • АТ «Котлін-новатор», що здійснює ремонт антен для бортової радіолокаційної станції літака;
  • ТОВ «ТД «Корпорація ВСМПО-Авісма», яке постачає продукцію із титанових сплавів;
  • АТ «ОКБ Зеніт» – виробник систем бортового живлення Су-34.

Воєнна розвідка зазначає, що продовжує системну роботу зі збору та поширення даних про засоби, які росія використовує у війні.

Раніше Головне управління розвідки МО України оприлюднило на порталі «War&Sanctions» детальні дані про 31 морське судно, що входять до складу так званого «тіньового флоту». Ці танкери та газовози використовуються Росією та Іраном для незаконного транспортування енергоносіїв в обхід міжнародних обмежень, що дозволяє Москві продовжувати фінансування війни.

Теги: санкції ГУР росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua