Третина підприємств, що виробляють Су-34, досі не під санкціями – ГУР

Воєнна розвідка України продовжує системну роботу зі збору та поширення даних про засоби, які Росія використовує у війні

Третина російських підприємств виробничої кооперації літаків Су-34 досі не перебуває під санкціями західних країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Російський багатофункціональний винищувач-бомбардувальник Су-34 – основний носій керованих авіаційних бомб з універсальними модулями планерування та корекції (УМПК) та уніфікованих міжвидових плануючих боєприпасів (УМПБ). Саме вони є одними з основних засобів противника для ураження наземних цілей на тактичній та оперативній глибинах», – йдеться у повідомленні.

Розвідка оприлюднила перелік з 79 підприємств, що входять до кооперації з виробництва винищувачів-бомбардувальників та їхніх основних складових та систем. Майже третина з них не перебувають під обмеженнями жодної з країн санкційної коаліції.

Серед таких підприємств:

АТ «Навігатор» – виробник бортової апаратури радіотехнічної системи ближньої навігації РСБН-85В та іншого обладнання зі складу навігаційної системи Су-34;

АТ «Котлін-новатор», що здійснює ремонт антен для бортової радіолокаційної станції літака;

ТОВ «ТД «Корпорація ВСМПО-Авісма», яке постачає продукцію із титанових сплавів;

АТ «ОКБ Зеніт» – виробник систем бортового живлення Су-34.

Воєнна розвідка зазначає, що продовжує системну роботу зі збору та поширення даних про засоби, які росія використовує у війні.

Раніше Головне управління розвідки МО України оприлюднило на порталі «War&Sanctions» детальні дані про 31 морське судно, що входять до складу так званого «тіньового флоту». Ці танкери та газовози використовуються Росією та Іраном для незаконного транспортування енергоносіїв в обхід міжнародних обмежень, що дозволяє Москві продовжувати фінансування війни.