Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Нові мовні правила в РФ: бізнес змушений витрачати мільйони на ребрендинг

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Штрафи за порушення для компаній сягають сотень тисяч рублів
У РФ з березня почали діяти нові правила щодо використання іноземних слів у комерційній діяльності. Відтепер усі вивіски, рекламні матеріали, описи товарів на сайтах та маркетплейсах мають бути виключно російською. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

«Для підприємців це стало справжнім ударом по бюджету. Малий бізнес змушений терміново оновлювати вивіски, меню, пакування та сайти, витрачаючи десятки тисяч рублів лише на дизайн і друк. Великі мережі стикаються з мільйонними витратами, адже доводиться переоформлювати сотні магазинів та рекламних матеріалів», – зазначає розвідка.

Зокрема, за даними розвідки, власники малого бізнесу скаржаться, що зміна вивісок і брендингу «з’їдає» доходи за кілька місяців. Наприклад, студії та кафе змушені повністю переглядати айдентику і навіть змінювати назви, бо старі терміни не відповідають новим правилам. Розвідка наголошує, спроби захистити звичні назви через реєстрацію торгових марок часто не вдаються, тож витрати ще більші.

«Крім фінансового тиску, закон створює й юридичну невизначеність. Власники бізнесу не можуть точно знати, які слова допустимі, а які – «ненормативні». Штрафи за порушення для компаній сягають сотень тисяч рублів», – додається в повідомленні.

Для малого бізнесу це нова реальність: висока ціна ребрендингу, бюрократія та постійний страх перед органами, які контролюють кожен крок. Нова державна ініціатива фактично перетворює кожну вивіску на потенційну фінансову пастку.

Нагадаємо, фінансові показники російських компаній різко погіршилися на тлі економічних проблем у країні. За підсумками минулого року збитки зафіксувала майже кожна четверта компанія.

Читайте також:

Теги: росія бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua