У РФ з березня почали діяти нові правила щодо використання іноземних слів у комерційній діяльності. Відтепер усі вивіски, рекламні матеріали, описи товарів на сайтах та маркетплейсах мають бути виключно російською. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

«Для підприємців це стало справжнім ударом по бюджету. Малий бізнес змушений терміново оновлювати вивіски, меню, пакування та сайти, витрачаючи десятки тисяч рублів лише на дизайн і друк. Великі мережі стикаються з мільйонними витратами, адже доводиться переоформлювати сотні магазинів та рекламних матеріалів», – зазначає розвідка.

Зокрема, за даними розвідки, власники малого бізнесу скаржаться, що зміна вивісок і брендингу «з’їдає» доходи за кілька місяців. Наприклад, студії та кафе змушені повністю переглядати айдентику і навіть змінювати назви, бо старі терміни не відповідають новим правилам. Розвідка наголошує, спроби захистити звичні назви через реєстрацію торгових марок часто не вдаються, тож витрати ще більші.

«Крім фінансового тиску, закон створює й юридичну невизначеність. Власники бізнесу не можуть точно знати, які слова допустимі, а які – «ненормативні». Штрафи за порушення для компаній сягають сотень тисяч рублів», – додається в повідомленні.

Для малого бізнесу це нова реальність: висока ціна ребрендингу, бюрократія та постійний страх перед органами, які контролюють кожен крок. Нова державна ініціатива фактично перетворює кожну вивіску на потенційну фінансову пастку.

Нагадаємо, фінансові показники російських компаній різко погіршилися на тлі економічних проблем у країні. За підсумками минулого року збитки зафіксувала майже кожна четверта компанія.