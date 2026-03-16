Японія почала випускати запаси нафти

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі оголосила про плани щодо нафти минулого тижня

У понеділок Японія офіційно розпочала випуск стратегічних запасів нафти, розрахованих приблизно на 45 днів споживання. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Такий крок уряду зумовлений критичним зростанням цін та занепокоєнням щодо дефіциту поставок на тлі тривалого військового конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Про план екстреного розблокування резервів минулого тижня оголосила прем’єр-міністр Санае Такаїчі. Загальний обсяг палива, що виходить на ринок, становить близько 80 млн барелів, що дорівнює п’ятій частині всіх внутрішніх запасів країни.

Процес розконсервації розпочався з 15-денних резервів приватного сектору, після чого буде задіяно місячний запас нафти, що перебуває у державному зберіганні. Ситуація є критичною для Токіо, оскільки країна імпортує понад 90% сирої нафти з Близького Сходу, а основний логістичний шлях пролягає через Ормузьку протоку. Через блокування цього стратегічного проходу перші серйозні перебої у постачанні палива до Японії очікуються вже протягом найближчих кількох тижнів, що й змусило владу вдатися до використання надзвичайних фондів для стабілізації економіки.

Як відомо, іранський Корпус вартових ісламської революції виступив із заявою про готовність надати безперешкодний прохід через Ормузьку протоку суднам тих арабських та європейських країн, які погодяться вислати американських та ізраїльських дипломатів.

Згідно з повідомленням державного мовника Ірану, Тегеран обіцяє повну свободу судноплавства цим стратегічним маршрутом уже з вівторка, 10 березня, якщо зазначені держави розірвуть офіційні відносини з Вашингтоном та Єрусалимом.

Раніше радник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану попередив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть мішенями для атак.

Ормузька протока, вузький водний шлях біля південного узбережжя Ірану, є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн, таких як Саудівська Аравія та Кувейт, до решти світу.