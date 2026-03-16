Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Японія почала випускати запаси нафти

Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі оголосила про плани щодо нафти минулого тижня

У понеділок Японія офіційно розпочала випуск стратегічних запасів нафти, розрахованих приблизно на 45 днів споживання. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Такий крок уряду зумовлений критичним зростанням цін та занепокоєнням щодо дефіциту поставок на тлі тривалого військового конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Про план екстреного розблокування резервів минулого тижня оголосила прем’єр-міністр Санае Такаїчі. Загальний обсяг палива, що виходить на ринок, становить близько 80 млн барелів, що дорівнює п’ятій частині всіх внутрішніх запасів країни.

Процес розконсервації розпочався з 15-денних резервів приватного сектору, після чого буде задіяно місячний запас нафти, що перебуває у державному зберіганні. Ситуація є критичною для Токіо, оскільки країна імпортує понад 90% сирої нафти з Близького Сходу, а основний логістичний шлях пролягає через Ормузьку протоку. Через блокування цього стратегічного проходу перші серйозні перебої у постачанні палива до Японії очікуються вже протягом найближчих кількох тижнів, що й змусило владу вдатися до використання надзвичайних фондів для стабілізації економіки.

Як відомо, іранський Корпус вартових ісламської революції виступив із заявою про готовність надати безперешкодний прохід через Ормузьку протоку суднам тих арабських та європейських країн, які погодяться вислати американських та ізраїльських дипломатів. 

Згідно з повідомленням державного мовника Ірану, Тегеран обіцяє повну свободу судноплавства цим стратегічним маршрутом уже з вівторка, 10 березня, якщо зазначені держави розірвуть офіційні відносини з Вашингтоном та Єрусалимом.

Раніше радник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану попередив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть мішенями для атак. 

Ормузька протока, вузький водний шлях біля південного узбережжя Ірану, є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн, таких як Саудівська Аравія та Кувейт, до решти світу.

Теги: Японія нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявляв, що бойові дії в Ірані розвиваються швидше, ніж очікувалося, і вже нібито близькі до завершення
Іран відреагував на заяви президента США про терміни завершення війни на Близькому Сході
10 березня, 08:12
Трамп розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії
Трамп розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії
10 березня, 00:46
Вашингтон знову дивиться на Москву як на союзника
Трамп знову робить ставку на Росію: енергетична шахова партія проти Китаю
9 березня, 07:44
За менш ніж тиждень через Ормузьку протоку змогли пройти лише близько 40 суден
Біля Ормузької протоки скупчилися близько тисячі суден
5 березня, 22:58
фото: Getty Images
$100 за барель? Експерт описав сценарії нафтової кризи через події на Близькому Сході
5 березня, 05:34
Фіцо розкрив деталі розмови з Зеленським
Фіцо розкрив деталі розмови з Зеленським
28 лютого, 02:32
Словаччина скаржиться на Україну через неможливість обстежити пошкоджений нафтопровід «Дружба»
Словаччина звинуватила Україну в блокуванні ремонту нафтогону «Дружба»
24 лютого, 08:57
Інфраструктура нафтопроводу «Дружба» постраждала під час останнього цілеспрямованого російського удару 27 січня
ЄС заперечив встановлення дедлайну Україні для ремонту нафтопроводу «Дружба»
19 лютого, 17:55
У Псковській області РФ розгорілась масштабна пожежа на нафтобазі (відео)
У Псковській області РФ розгорілась масштабна пожежа на нафтобазі (відео)
19 лютого, 00:57

Економіка

Нафта перевищила $105 на тлі прогнозів про затяжну війну в Ірані
Нафта перевищила $105 на тлі прогнозів про затяжну війну в Ірані
Трамп пояснив, коли США можуть відновити санкції проти російської нафти
Трамп пояснив, коли США можуть відновити санкції проти російської нафти
Кремль визнав, що йому дуже вигідна війна на Близькому Сході
Кремль визнав, що йому дуже вигідна війна на Близькому Сході
Куба провела переговори зі США після трьох місяців нафтової блокади
Куба провела переговори зі США після трьох місяців нафтової блокади
Українська металургія втратила частину ринку: причина
Українська металургія втратила частину ринку: причина

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua