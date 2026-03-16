Нафта подорожчала попри скасування санкцій проти РФ: деталі

Ескалація на Близькому Сході знову підштовхнула ціни на нафту

Світові ціни на нафту знову зросли після ударів США по іранських об’єктах. Інвестори занепокоїлися можливими перебоями з постачанням енергоносіїв на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на $1,27 (1,2%) – до $104,41 за барель. Ще у п’ятницю ціна вже піднялася на $2,68.

Також подорожчала американська нафта West Texas Intermediate. Її ціна зросла до $99,25 за барель. У попередню торгову сесію вона також додала майже $3.

Загалом ціни на нафту різко зросли і вже більш ніж на 40% перевищують рівень початку року. Вартість нафти зараз досягла найвищого рівня з 2022 року.

Причиною стало загострення ситуації на Близькому Сході. Після ударів США та Ізраїлю по Ірану Тегеран заблокував Ормузьку протоку – один із головних маршрутів транспортування нафти у світі.

Аналітики компанії ING пояснюють, що нові побоювання на ринку виникли після атак США на іранський острів Харг. Саме через нього проходить значна частина експорту іранської нафти.

Експерти зазначають, що удари були спрямовані переважно на військові об’єкти, однак ризики для нафтового ринку все одно залишаються. Через Ормузьку протоку зараз фактично проходить лише іранська нафта, і будь-які атаки можуть вплинути на її постачання.

Крім того, США попередили про можливість нових ударів по острову Харг. Саме через цей термінал проходить близько 90% експорту іранської нафти.

Додаткову напругу на ринку створила атака іранських безпілотників на нафтовий термінал у Фуджейрі в Об’єднаних Арабських Еміратах. За даними джерел, роботу терміналу вже відновили, але поки незрозуміло, чи він працює у повному режимі.

Щоб стримати зростання цін, Міжнародне енергетичне агентство заявило про намір вивести на ринок понад 400 млн барелів нафти зі стратегічних запасів. За даними агентства, частина цих запасів із країн Азії та Океанії почне надходити на ринок одразу. Запаси з Європи та Америки можуть з’явитися наприкінці березня.

Водночас міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що очікує завершення війни протягом найближчих кількох тижнів. За його словами, після цього постачання нафти може нормалізуватися, а ціни на енергоносії – знизитися.

Нагадаємо, Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня.